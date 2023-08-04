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Риццоли - о голе Матвиенко Вересу: Правильное решение - повторить штрафной удар
Главный эксперт по арбитражу прокомментировал скандальный эпизод в матче 2-го тура УПЛ
Фото: Telegram-канал УПЛ жива
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод судейства матча 2-го тура УПЛ "Верес" - "Шахтер".
"Арбитр (Александр Шандор) правильно назначает штрафной удар (ШУ) за нарушение, совершенное за пределами штрафной площадки. Правила игры позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен ШУ, возобновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам.
Следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначено ШУ, имеет право просить арбитра отвести соперников на расстояние, и тогда, в этом случае, арбитр возобновляет игру по свистку. После указанного выше следует заметить, что на практике, когда арбитр вмешивается в динамику выполнения ШУ (обозначая спреем место выполнения ШУ), целесообразно не возобновлять игру, а сделать это по свистку", - говорится в комментарии Риццоли.
Отмечается, что правильным решением было бы повторить штрафной удар, а не засчитывать гол в ворота "Вереса".
Если бы на игре даже и был VAR, то он бы не мог вмешаться в этот эпизод. VAR имеет право проверить только нарушения, совершенные во время самой игры, а в этом случае только контроль APP (начальной фазы атакующих действий).
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