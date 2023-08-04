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Риццоли - о голе Матвиенко Вересу: Правильное решение - повторить штрафной удар

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный эксперт по арбитражу прокомментировал скандальный эпизод в матче 2-го тура УПЛ

Риццоли - о голе Матвиенко Вересу: Правильное решение - повторить штрафной удар

Фото: Telegram-канал УПЛ жива

Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод судейства матча 2-го тура УПЛ "Верес" - "Шахтер".

"Арбитр (Александр Шандор) правильно назначает штрафной удар (ШУ) за нарушение, совершенное за пределами штрафной площадки. Правила игры позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен ШУ, возобновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам.

Следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначено ШУ, имеет право просить арбитра отвести соперников на расстояние, и тогда, в этом случае, арбитр возобновляет игру по свистку. После указанного выше следует заметить, что на практике, когда арбитр вмешивается в динамику выполнения ШУ (обозначая спреем место выполнения ШУ), целесообразно не возобновлять игру, а сделать это по свистку", - говорится в комментарии Риццоли.

Отмечается, что правильным решением было бы повторить штрафной удар, а не засчитывать гол в ворота "Вереса".

Если бы на игре даже и был VAR, то он бы не мог вмешаться в этот эпизод. VAR имеет право проверить только нарушения, совершенные во время самой игры, а в этом случае только контроль APP (начальной фазы атакующих действий).

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В статье: Никола Риццоли Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Александр Шандор
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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DesnaUA (Чернигов)
04.08.2023 в 14:45
Так б'ють тільки пдрси.Якими кроти іє.
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0
-1
SSFC (Белозерье)
04.08.2023 в 14:06
Ну він зробив мінімум два дотики до м'яча, а це заборонено правилами розіграшу штрафного...до того ж він відкотив м'яч від місця порушення правил. Тут лише кроти не помітять не правильного розіграшу, бо ці савці на очі не бачать ... така природа!
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+2
-1
Number13 (Мариуполь)
04.08.2023 в 14:25
запрещено ввод мяча со штрафного по катящемуся мячу. вот он его довел до точки, остановил и пробил. но дятлам этого не понять, така природа...
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0
-2
SSFC (Белозерье)
04.08.2023 в 14:48
Але якби кроти не жили під землею, вони б мали розвинені інші органи чуття, окрім слуху та нюху і 100% вміли б аналізувати те що відбувається на поверхні. А на поверхні валяється футболіст шахтаря і біля нього стоїть рефері, саме в місці порушення правил. А інший футбольор, котить м'яч за метр-півтора щоб здійснити удар. Тобто від місця порушення він здійснив мінімум два дотики.
+1
0

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