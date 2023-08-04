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Минай - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Интересное противостояние состоится во втором туре УПЛ. "Минай" продолжает восприниматься футбольной аудиторией как аутсайдер, хотя прошлый чемпионат закарпатцы закончили на высоком восьмом месте. ЛНЗ – хорошо усилившийся новичок, но в первом туре он показал плохую игру.
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Матч состоится на стадионе "Минай-Арена" в одноименном населенном пункте вблизи Ужгорода. Начало игры – 15:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно будет смотреть на YouTube-канале УПЛ-ТВ, на общедоступных ресурсах "Суспільного", а также на кабельном канале "Спорт 1".
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
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