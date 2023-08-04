Минай - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Интересное противостояние состоится во втором туре УПЛ. "Минай" продолжает восприниматься футбольной аудиторией как аутсайдер, хотя прошлый чемпионат закарпатцы закончили на высоком восьмом месте. ЛНЗ – хорошо усилившийся новичок, но в первом туре он показал плохую игру.

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Матч состоится на стадионе "Минай-Арена" в одноименном населенном пункте вблизи Ужгорода. Начало игры – 15:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно будет смотреть на YouTube-канале УПЛ-ТВ, на общедоступных ресурсах "Суспільного", а также на кабельном канале "Спорт 1".

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