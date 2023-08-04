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Ярмоленко на месте. Известные стартовые составы на матч Оболонь - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевское дерби в центре внимания

Ярмоленко на месте. Известные стартовые составы на матч Оболонь - Динамо

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Во втором туре Украинской Премьер-лиги в пятницу, 4 августа, встретятся киевские "Оболонь" и "Динамо". Начало игры в 17.00. Уже известны стартовые составы команд на этот поединок.

"Оболонь": Федоривский - Вовкун, Приймак, Лукьянчук - Мединский, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко - Суханов, Тарануха

"Динамо": Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Видео трансляция матча доступна на OTT-платформах. Также за игрой можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол>>>

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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