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Вратарь Миная после матча с Динамо: Прокручивал в голове вероятность такого дебюта

Премьер-лига
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Илья Ольховой получил свой шанс

Вратарь Миная после матча с Динамо: Прокручивал в голове вероятность такого дебюта

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Олександр Костюк Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1-го тура УПЛ "Динамо" – "Минай" произошло два удаления. Защитник киевлян Денис Попов увидел перед собой "красный свет" на 32-й минуте, когда ударом ногой в плечо срубил полузащитника Владимира Одарюка. А на 56-й минуте Максим Козыряцкий выровнял составы после того, как за пределами штрафной Андрея Ярмоленко не по правилам остановил Александр Бандура. Место в воротах пришлось занять 20-летнему дебютанту "Миная" Илье Ольховому, который подписал контракт с закарпатцами текущим летом.

– Илья, у тебя неожиданный получился дебют в составе новой команды. Поделись эмоциями.

– Откровенно говоря, прокручивал в голове вероятность именно такого дебюта. Нужно всегда быть готовым к матчу, даже если ты в запасе и до игры кажется, что твое участие во встрече маловероятно. В УПЛ я дебютировал немного раньше в составе "Львова", поэтому морально был готов к этому уровню игры. А что касается готовности физической, это лучше оценит уже тренер вратарей Андрей Новак и главный тренер команды Владимир Шаран.

Жаль, что уступили. Проигрывать всегда неприятно, даже когда играешь против одной из лучших команд чемпионата. Ошибки у нас есть, нужно работать на тренировках, слушать наставления тренеров, прогрессировать и двигаться дальше.

Вратарь Миная после матча с Динамо: Прокручивал в голове вероятность такого дебюта - изображение 1

– Андрей Юрьевич успел тебе что-то сказать перед выходом на поле?

- Несколько слов. Сказал, чтобы не беспокоился, спокойно играл, реагировал на моменты по ситуации. Ничего такого, для разговора и времени было не так уж много.

– А после игры как-то комментировал пропущенные тобой голы?

- Общались, конечно. Поблагодарил за игру. Сказал, что пенальти в какой-то степени это лотерея – шансы 50 на 50. Сложно угадать. Тем более, что исполнял 11-метровый Виталий Буяльский. Это футболист высокого уровня. А четвертый пропущенный гол был очень трудным, сложно было среагировать. Я отразил первый удар из-за пределов штрафной, а на добивание среагировать уже не успел.

– Насколько команда была расстроена результатом 1-го тура?

– Тренер сказал, что игра получилась неплохая. У нас действительно многое получалось, однако результат не самый лучший. Думаю, в дальнейшем все будет хорошо. Нам противостоял один из лидеров прошлого чемпионата и наверняка главный претендент на чемпионство в текущем розыгрыше. Это не значит, что мы обреченными должны выходить на эти игры. Речь идет о том, что мы понимаем силу соперника. Разница во всех компонентах – колоссальная.

Это уже история. Нужно забывать эту игру и готовиться к следующей.

– Как тебе вообще работа в новой команде?

– Хороший коллектив, товарищеские ребята. Очень приятная атмосфера. Тренировочный процесс хорошо выстроен, работаем. Думаю, с каждым днем будем только прогрессировать.

– Доволен ли уровнем конкуренции? На твоей позиции опытный Александр Бандура и молодой, но перспективный Александр Кемкин.

- Александр Бандура – самый опытный игрок нашей команды. У него есть чему поучиться. К сожалению, у нас работа такая – в основе только один вратарь, поэтому нужно тренироваться, расти, прогрессировать, чтобы бороться за место в составе. Но в этом есть свой плюс – конкуренция здоровая, мы находим общий язык, дружим. В таких обстоятельствах, как мне кажется, все прогрессируют. Поэтому доволен.

Вратарь Миная после матча с Динамо: Прокручивал в голове вероятность такого дебюта - изображение 2

– Какой тренер Андрей Новак?

– Он действительно хороший тренер. Андрей Юрьевич требует от нас выполнять наставления, но при этом сам прислушивается и пытается понимать подопечных. Он хороший человек.

– Тебе уже сказали, выйдешь ли ты на следующий матч против "ЛНЗ" в основе?

– Еще ничего не говорили. Но готовиться нужно к каждой игре. Потому что, как показала практика, случаются непредсказуемые ситуации. Мы должны всегда быть готовы выйти на поле и помочь команде. Это же футбол – за место в составе борются не только удачно проведенными матчами в чемпионате, но и самоотдачей на тренировках.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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