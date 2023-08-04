Оболонь забила Динамо, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. ФОТО

"Оболонь" и "Динамо" играют матч 2-го тура УПЛ.

Команды начали поединок довольно активно и "Оболонь" даже забила на 10-й минуте, однако судья после консультаций с ВАР гол отменил из-за офсайда.

Интересно, что при первом пасе усмотреть офсайд очень тяжело, однако возможно судья усмотрел положение вне игры в развитии атаки у Таранухи, который стоял на лицевой линии, однако игрок "Оболони" при этом был в пассивном положении и никак не влиял на эпизод.