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Оболонь забила Динамо, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. ФОТО
После консультаций с ВАР
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"Оболонь" и "Динамо" играют матч 2-го тура УПЛ.
Команды начали поединок довольно активно и "Оболонь" даже забила на 10-й минуте, однако судья после консультаций с ВАР гол отменил из-за офсайда.
Интересно, что при первом пасе усмотреть офсайд очень тяжело, однако возможно судья усмотрел положение вне игры в развитии атаки у Таранухи, который стоял на лицевой линии, однако игрок "Оболони" при этом был в пассивном положении и никак не влиял на эпизод.
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
04.08.2023 в 18:15
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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shura73 (угледар)
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