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Оболонь забила Динамо, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

После консультаций с ВАР

Оболонь забила Динамо, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. ФОТО

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Новина українською

"Оболонь" и "Динамо" играют матч 2-го тура УПЛ.

Команды начали поединок довольно активно и "Оболонь" даже забила на 10-й минуте, однако судья после консультаций с ВАР гол отменил из-за офсайда.

Интересно, что при первом пасе усмотреть офсайд очень тяжело, однако возможно судья усмотрел положение вне игры в развитии атаки у Таранухи, который стоял на лицевой линии, однако игрок "Оболони" при этом был в пассивном положении и никак не влиял на эпизод.

Оболонь забила Динамо, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. ФОТО - изображение 1Оболонь забила Динамо, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. ФОТО - изображение 2
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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
04.08.2023 в 18:15
Ничего не меняется. Шо Шахтер авно, шо ДК авно..
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2023 в 17:37
бугага! отэта справедливое мудейство))
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+2
-1
shura73 (угледар)
04.08.2023 в 17:31
гол ваната засчитали продажные ......
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+2
0

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