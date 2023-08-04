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Ванат забивает в своем четвертом матче УПЛ за Динамо

Премьер-лига
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Есть лидер бомбардирской гонки текущего сезона

Ванат забивает в своем четвертом матче УПЛ за Динамо

скріншот відео

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" открыло счет в матче второго тура УПЛ против "Оболони" – на 20-й минуте отличился Владислав Ванат.

Голевую комбинацию начал Сидорчук пасом на Ярмоленко, тот на Буяльского, а Виталий в касание отдал на Ваната, расположившегося на линии с защитниками. Форвард ворвался в штрафную и мощно пробил в верхний угол.

Перед этим ассистент арбитра просигнализировал об офсайде, но после проверки эпизода с помощью видео было зафиксировано взятие ворот.

Заметим, что Владислав Ванат забил уже в четвертом матче УПЛ для себя. В первом туре форвард забил два гола в ворота "Миная".

Также добавим, что в начале игры арбитр не засчитал гол "Оболони" якобы из-за офсайда. Стоп-кадр не дает однозначного ответа, находился ли игрок пивоваров в положении вне игры.

Видео трансляция матча доступна на OTT-платформах. Также за игрой можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол>>>

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Владислав Ванат
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