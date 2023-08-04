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Ярмоленко забил 100-й гол в рамках УПЛ

Премьер-лига
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Уже во втором матче по возвращении Андрей закрыл гештальт

Ярмоленко забил 100-й гол в рамках УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В матче 2-го тура УПЛ против "Оболони" Андрей Ярмоленко на 31-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол Мороза против Буяльского. Счет стал 0:2 в пользу бело-синих, первый гол забил Ванат.

Таким образом Андрей Ярмоленко довел число забитых голов в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины до 100.

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Напомним, что свой дебютный гол в элите Андрей Ярмоленко забил в сезоне 2007/08, он отличился в поединке против "Ворсклы". Наиболее результативен был сезон 2016/17, тогда Ярмоленко забил 15 голов и выиграл гонку бомбардиров.

Добавим, что Ярмоленко остается на пятой строчке в рейтинге бомбардиров УПЛ за все сезоны. Андрей Воробей имеет в своем активе 105 голов, у Евгения Селезнева - 117, Сергей Ребров имеет 123 результативных удара, Максим Шацких отличился 124 раза. Ближайший преследователь из ныне играющих футболистов в УПЛ – это Артем Довбик, у которого 50 голов в 93 матчах (44 место в общем рейтинге).

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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