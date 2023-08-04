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Турецкий Газиантеп арендовал форварда Металлиста
Брайан Риаскос отправился в Турцию
Турецкий "Газиантеп" объявил о подписании 28-летнего колумбийского форварда "
Речь идет об аренде на один сезон. Также у турецкого клуба будет право выкупа игрока.
Брайан Риаскос перешел в "Металлист" летом 2021 года из португальского "Насьоналя" за 600 тысяч евро. Провел за харьковскую команду 18 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.
Минувший сезон Риаскос на правах аренды провел в саудовском "Аль-Халидже" и португальском "Маритиму".
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