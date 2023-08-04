Источник: Бенфика предложит за Трубина меньше 20 млн евро, которые хочет получить Шахтер

"Бенфика" готовит официальное предложение по трансферу голкипера " Шахтера " Анатолия Трубина, сообщает португальский журналист Бруну Андраде.

Как сообщает источник, "горняки" хотят получить за кипера 20 млн евро, однако предложение португальского клуба будет меньше этой суммы.

Напомним, что недавно была информация, что итальянский "Интер" не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро, однако еще не вышел из переговоров.

Контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.