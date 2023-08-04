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Источник: Бенфика предложит за Трубина меньше 20 млн евро, которые хочет получить Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Португальский клуб готовит официальное предложение

Источник: Бенфика предложит за Трубина меньше 20 млн евро, которые хочет получить Шахтер

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Бенфика" готовит официальное предложение по трансферу голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина, сообщает португальский журналист Бруну Андраде.

Как сообщает источник, "горняки" хотят получить за кипера 20 млн евро, однако предложение португальского клуба будет меньше этой суммы.

Напомним, что недавно была информация, что итальянский "Интер" не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро, однако еще не вышел из переговоров.

Контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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miruk 81 (львів)
04.08.2023 в 19:16
Та продайте вже його хоч кудись хоч за щось
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shura73 (угледар)
04.08.2023 в 20:36
не беспокойся продадут
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0
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