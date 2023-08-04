Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Бенфика предложит за Трубина меньше 20 млн евро, которые хочет получить Шахтер
Португальский клуб готовит официальное предложение
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Бенфика" готовит официальное предложение по трансферу голкипера "
Как сообщает источник, "горняки" хотят получить за кипера 20 млн евро, однако предложение португальского клуба будет меньше этой суммы.
Напомним, что недавно была информация, что итальянский "Интер" не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро, однако еще не вышел из переговоров.
Контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.
Популярное сейчас
- Динамо двигается без потерь, Оболонь забивает первые голы. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Оболонь - Динамо 2:4. Веселая перестрелка под киевским солнцем
- Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко
- "Вся эта желчь вернется вдвойне", - жена Бондаря вступилась за мужа, который получил тяжелую травму
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО