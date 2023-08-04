УПЛ. Оболонь - Динамо 2:4. Веселая перестрелка под киевским солнцем

"Пивовары" принимали на своем поле гранда украинского футбола, который достаточно хорошо подготовился, чтобы забыть ошибки прошлого сезона и начать путь к чемпионству. Валерий Иващенко имел время на учет всех ошибок после поединка с "Колосом" и настрой ребят на борьбу. Потому что нервы во время важных матчей (особенно киевского дерби) неуместны, несмотря на дебют многих игроков "Оболони" в УПЛ. Также на обе команды давила аномальная киевская жара, ведь +32 — не лучшая температура для футбола.

С первых секунд "бело-синие" начали навязывать борьбу через прессинг и максимальное закрытие всех свободных зон. Однако когда появлялись реальные моменты, игроки предпочли не рисковать и придерживаться мяч возле себя (хотя Ярмоленко мог хотя бы попытаться забить свой юбилейный сотый гол в элите). Футболисты "Оболони", наоборот, пользовались каждой ошибкой соперника и развивали полноценные атаки. Одна из них даже закончилась голом, однако Юрий Иванов с помощью VAR отменил. Это был очень тонкий эпизод, в котором на трансляционном повторе трудно было разглядеть положение вне игры, хотя боковой рефери и видеоассистенты его таки нашли.

"Динамовцы" после такого эпизода поняли, что надо окончательно показать, кто здесь хозяин, и через минут семь забили усилиями Ваната. На этот раз ассистент снова поднял флажок, однако на этот раз VAR-ная фортуна была более благосклонна к форварду "бело-синих". Странно, что в аналогичной ситуации положение вне игры отменили. Хотя, вполне возможно, что Ванат просто не захотел отдавать Матвиенко звание лучшего бомбардира турнира.

Тем не менее все внимание с первых минут было приковано к Андрею Ярмоленко — по понятным причинам. Все ждали этого момента — и звездный новичок получил желанный шанс и забил 100-й гол в УПЛ с пенальти. Удивительно, что сфолил Мороз, получивший "горчичник" во втором подряд матче. Так и до перебора карточек недалеко...

В первой половине "пивоварам" откровенно не везло — травма центрального защитника, отмененный гол, не совсем точные, хоть и прицельные удары Черненко, Суханова и Мединского. Конечно, Черненко исправился и все же забил гол "в раздевалку" в очередном спорном эпизоде, а затем еще и вынес мяч с ленточки после попытки Ярмоленко оформить дубль. Были неоднократные попытки исправить положение дел "Оболони" в свою пользу, но Буяльский записал гол в свой актив и повел "Динамо" на перерыв при преимуществе в два мяча. Удивительно, что в этом моменте оборона рассыпалась в щепки и оставила полузащитника без внимания.

Как бы там ни было, аутсайдер сдаваться не собирался — "пивовары" продолжили атаковать ворота Бущана во втором тайме и через 6 минут после возобновления матча Карась вернул интригу. Казалось бы, что этот гол поднимет "Оболонь" на крылья и даст надежду хотя бы на ничью... Однако удачно реализованный момент Таранухи стал первым действительно очевидным офсайдом. К тому же Юрий Иванов на этот раз не колебался с принятием решения.

Далее все пошло далеко не по плану Валерия Иващенко — вторая желтая для Груши, который до того уже заигрался в симуляцию, удачно реализованный пенальти Ярмоленко и удивительно грубая игра обеих команд. О реализации моментов не было и речи — "Оболонь" теряла возможность за возможностью, а надеждам "бело-синих" на пятый забитый мяч мешал Федоривский.

Так или иначе, это был результативный и интересный матч, который, правда, закончился первым поражением "Оболони" в новом розыгрыше УПЛ. Если "пивовары" будут играть с таким энтузиазмом и в дальнейшем, то тренер может забыть о желанной середине таблицы. А "Динамо" стоит просто поздравить с победой.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

VBET-Лига. 2-й тур

4 августа, Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

"Оболонь" - "Динамо" 2:4

Голы: Карась 51, Черненко 44 — Ванат 19, Ярмоленко 31, Буяльский 45+5, Ярмоленко 76

"Оболонь": Федоривский, Лукьянчук, Приймак, Вовкун (Карась 32), Прокопенко, Мороз, Слободян (Осман 85), Черненко, Мединский (Нагиев 85), Тарануха (Груша 63), Суханов (Краснопир 63).

Запасные : Кичак, Карась, Осман, Мухаматгалеев, Чернов, Фатеев, Груша, Нагиев, Краснопир.

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Вивчаренко 82), Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук (Бражко 65), Шапаренко (Шепелев 65), Кабаев (Волошин 46), Буяльский, Ярмоленко, Ванат (Диалло 82).

Запасные : Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Леднев, Андриевский, Караваев, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито, Волошин.

Предупреждения: Мединский 79, Мороз 30 — Кабаев 22, Сидорчук 58, Шепелев 78, Дубинчак 80

Удаление: Груша 69 (вторая желтая карточка)