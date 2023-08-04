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УПЛ. Оболонь - Динамо 2:4. Веселая перестрелка под киевским солнцем

Премьер-лига
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(1 голосов)

Очень насыщенный матч

УПЛ. Оболонь - Динамо 2:4. Веселая перестрелка под киевским солнцем

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пивовары" принимали на своем поле гранда украинского футбола, который достаточно хорошо подготовился, чтобы забыть ошибки прошлого сезона и начать путь к чемпионству. Валерий Иващенко имел время на учет всех ошибок после поединка с "Колосом" и настрой ребят на борьбу. Потому что нервы во время важных матчей (особенно киевского дерби) неуместны, несмотря на дебют многих игроков "Оболони" в УПЛ. Также на обе команды давила аномальная киевская жара, ведь +32 — не лучшая температура для футбола.

С первых секунд "бело-синие" начали навязывать борьбу через прессинг и максимальное закрытие всех свободных зон. Однако когда появлялись реальные моменты, игроки предпочли не рисковать и придерживаться мяч возле себя (хотя Ярмоленко мог хотя бы попытаться забить свой юбилейный сотый гол в элите). Футболисты "Оболони", наоборот, пользовались каждой ошибкой соперника и развивали полноценные атаки. Одна из них даже закончилась голом, однако Юрий Иванов с помощью VAR отменил. Это был очень тонкий эпизод, в котором на трансляционном повторе трудно было разглядеть положение вне игры, хотя боковой рефери и видеоассистенты его таки нашли.

УПЛ. Оболонь - Динамо 2:4. Веселая перестрелка под киевским солнцем - изображение 1

"Динамовцы" после такого эпизода поняли, что надо окончательно показать, кто здесь хозяин, и через минут семь забили усилиями Ваната. На этот раз ассистент снова поднял флажок, однако на этот раз VAR-ная фортуна была более благосклонна к форварду "бело-синих". Странно, что в аналогичной ситуации положение вне игры отменили. Хотя, вполне возможно, что Ванат просто не захотел отдавать Матвиенко звание лучшего бомбардира турнира.

Тем не менее все внимание с первых минут было приковано к Андрею Ярмоленко — по понятным причинам. Все ждали этого момента — и звездный новичок получил желанный шанс и забил 100-й гол в УПЛ с пенальти. Удивительно, что сфолил Мороз, получивший "горчичник" во втором подряд матче. Так и до перебора карточек недалеко...

В первой половине "пивоварам" откровенно не везло — травма центрального защитника, отмененный гол, не совсем точные, хоть и прицельные удары Черненко, Суханова и Мединского. Конечно, Черненко исправился и все же забил гол "в раздевалку" в очередном спорном эпизоде, а затем еще и вынес мяч с ленточки после попытки Ярмоленко оформить дубль. Были неоднократные попытки исправить положение дел "Оболони" в свою пользу, но Буяльский записал гол в свой актив и повел "Динамо" на перерыв при преимуществе в два мяча. Удивительно, что в этом моменте оборона рассыпалась в щепки и оставила полузащитника без внимания.

УПЛ. Оболонь - Динамо 2:4. Веселая перестрелка под киевским солнцем - изображение 2

Как бы там ни было, аутсайдер сдаваться не собирался — "пивовары" продолжили атаковать ворота Бущана во втором тайме и через 6 минут после возобновления матча Карась вернул интригу. Казалось бы, что этот гол поднимет "Оболонь" на крылья и даст надежду хотя бы на ничью... Однако удачно реализованный момент Таранухи стал первым действительно очевидным офсайдом. К тому же Юрий Иванов на этот раз не колебался с принятием решения.

Далее все пошло далеко не по плану Валерия Иващенко — вторая желтая для Груши, который до того уже заигрался в симуляцию, удачно реализованный пенальти Ярмоленко и удивительно грубая игра обеих команд. О реализации моментов не было и речи — "Оболонь" теряла возможность за возможностью, а надеждам "бело-синих" на пятый забитый мяч мешал Федоривский.

Так или иначе, это был результативный и интересный матч, который, правда, закончился первым поражением "Оболони" в новом розыгрыше УПЛ. Если "пивовары" будут играть с таким энтузиазмом и в дальнейшем, то тренер может забыть о желанной середине таблицы. А "Динамо" стоит просто поздравить с победой.

УПЛ. Оболонь - Динамо 2:4. Веселая перестрелка под киевским солнцем - изображение 3

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

VBET-Лига. 2-й тур
4 августа, Киев, "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле - Юрий Иванов

"Оболонь" - "Динамо" 2:4
Голы: Карась 51, Черненко 44 — Ванат 19, Ярмоленко 31, Буяльский 45+5, Ярмоленко 76

"Оболонь": Федоривский, Лукьянчук, Приймак, Вовкун (Карась 32), Прокопенко, Мороз, Слободян (Осман 85), Черненко, Мединский (Нагиев 85), Тарануха (Груша 63), Суханов (Краснопир 63).

Запасные: Кичак, Карась, Осман, Мухаматгалеев, Чернов, Фатеев, Груша, Нагиев, Краснопир.

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Вивчаренко 82), Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук (Бражко 65), Шапаренко (Шепелев 65), Кабаев (Волошин 46), Буяльский, Ярмоленко, Ванат (Диалло 82).

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Леднев, Андриевский, Караваев, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито, Волошин.

Предупреждения: Мединский 79, Мороз 30 — Кабаев 22, Сидорчук 58, Шепелев 78, Дубинчак 80
Удаление: Груша 69 (вторая желтая карточка)

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Комментарии (25)
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adey (Korosten)
04.08.2023 в 20:34
а я ще раз кажу: Оболонь забила гол за правилами.Свої мінуси засуньте собі в дупу.Такий гол зарахують у єврокубках.І днонамо вилетить туди де йому й місце.Тобто накуй.
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+1
0
Сусід Алграба
04.08.2023 в 20:07
Шанувальників Динамо з перемогою. Дуже добре, що багато забивають, але водночас не можна дозволяти супернику так добре почуватися у своєму штрафному. Дуже рано робити висновки, але мені здається, що Динамо гідно виграє чемпіонат.
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+1
-1
adey (Korosten)
04.08.2023 в 20:03
Завдяки недоарбітрам.Продажні тварини.Гол Оболоні чистий.А далі вже наслідки.
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+1
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
04.08.2023 в 20:03
На жаль матч не зміг подивився, чи нема чого жалкувати... Проте пропустити ДВА від андердога чемпіонату це занадто! В єврокубках такого не знайдеш!
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
04.08.2023 в 20:06
Подивіться матч у запису, не пожалкуєте. Гра навіть веселіша, ніж з "Минаєм".
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+5
0
Тренерую (Столица)
04.08.2023 в 19:55
У Динамо две большие проблемы - защита и Сидорчук!
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+2
-1
megrivan (Курячі Лози)
04.08.2023 в 19:51
"Оболонь" дуже добре вміє грати у "бій - біжи", або, кажучи російською, "бей вперед, комбинация придет!". Чого ж вони так не грали у попередньому матчі? Мені "оболонь" жаль. Була така можливість отримати по 100 000 Квт. у доларовому еквіваленті, але не вдалося...
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+1
0
JudgeDredd (Киев)
04.08.2023 в 19:46
Не знаю чи тягнуть судді Динамо, чи це просто такий маємо на часі рівень суддівства. Перший гол Оболоні суддя мав зарахувати, на повторі видно, що офсайду не було. Але потім зарахував гол Черненка з офсайду. З офсайду забив і Буяльський. Обидва пенальті по ділу. Так само і вилучення. Десь 2:3 на користь Динамо було би справедливим рахунком. Щодо гри..Бущан геть ніякий. Не знаю, в якій формі Нещерет, можливо би його проти греків поставити. Та і захист слабкий. Оболонь молодці, боролися до кінця.
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+2
-4
Карабас-Барабас (Киев)
04.08.2023 в 19:56
Ти оце написав серйозно? шановний купи окуляри!!! які оффсайди під час голу Черненка, Буяльського, Ваната? перший тотаке 50/50, я б зарахував... Не пиши дурниць! нормальний, цікавий матч, Суддійство норм. Подивіться Англію, Німеччину, Шотландію. А то судді завжди винні...
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+3
-2
megrivan (Курячі Лози)
04.08.2023 в 19:56
По першому голу - офсайд був у Таранухи, який прийняв м'яча на лівому фланзі і зробив передачу. На одному з повторів було видно, як він на запитання колеги показав рукою у той бік і сказав "Там было". Про офсайд у Буяльського - взагалі смішно.
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+3
0
Карабас-Барабас (Киев)
04.08.2023 в 19:57
це не балет іта-ий, чи ісп-ий) як на мене все по-ділу
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+2
-1
avatar
walcom (Киев)
04.08.2023 в 19:41
дерби получилось
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+2
-1
Грязный Гаррик (C)
04.08.2023 в 19:23
Пускай Ворскла посмотрит как надо играть....Оболонь браво!!!Мужики!!!Но судьи тянули ДК как могли...Хороший матч!!!
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+2
-7
Тренерую (Столица)
04.08.2023 в 19:51
Оболонь браво, но динамо никто не тянул
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+1
-1
Siren05 (Мариуполь)
04.08.2023 в 19:15
Весёлый матч. Чего только в нём не было. Очень трудный для судейства, что для судьи в поле, что для боковых. Судейские ошибки были, но, в целом, они не повлияли на конечный результат матча. Оболони - респект, а ДК надо что-то делать с обороной...
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+8
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.08.2023 в 19:09
Таке собі видовище ... Суддів що Динамо, що Шахтар привозять на матч своїх . Бущану потрібно кєпочку від сонця дати - пропустив все що можна, крім того що летіло в нього . Захист - жах ! Буя , старик Ярмола і Ванат сьогоднішній двигун команди. Перед кваліфікацією лячно . Єдина надія на трамвай в Бухаресті .
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+2
-9
sidor3 (Киев)
04.08.2023 в 19:13
Я вчера посмотрел игру греков. Это тоже ужас. Армяне должны были их хоронить.
Ответить
+4
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.08.2023 в 20:40
Дякую , заспокоїв .
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
04.08.2023 в 19:07
Столько переполоха на игре,что о самой игре и сказать ничего нельзя.Поставлена задача перед всеми причастными обеспечить чемпионство киян.Задача рьяно выполняется.Если на такое судейство наложить очень специфическую трансляцию матча то можно сказать,что к этому быстро не привыкнешь.Оболонь понравилась но её хорошая игра не должна мешать решению поставленной задачи.
Ответить
+3
-12
megrivan (Курячі Лози)
04.08.2023 в 19:43
Уся непорядна ФФУ кинулася забезпечувати чемпіонство киян, але порядні Палкін та Красніков стали на сторожі! Разом з ними і чесний Павелко кинувся у вир боротьби за футбольну справедливість, за що його хочуть посадити за грати!
Ответить
+3
0
sidor3 (Киев)
04.08.2023 в 19:05
Оболонь молодцы. Бойцы по сравнению с вчерашними пижонами. В Динамо караул в центральной зоне. Сирота Дячук Сидорчук это ужас. Судейство говорить не хочется. Это УПЛ. Спасибо за хороший футбол.
Ответить
+3
-4
Скачков Леонід (Рівне)
04.08.2023 в 19:04
Захист в обох команд-решето.Бущан зовсім не в формі.Максимально об"єктивне суддівство,що приємно здивувало.
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+6
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
04.08.2023 в 19:06
Цілком підтримую. Картка Вівчаренку була лівою. Але третій пенальті на користь Динамо, хоч в заслужений, дати арбітр не наважився.
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+6
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.08.2023 в 19:10
Як і зарахувати перший гол ...
+2
-8
balamyt (Boston)
04.08.2023 в 20:22
Теперь я вижу ДинамоК будут тянуть в каждом матче...и давать бить пенальти столько...сколько нужно для Победы....Иначе Чемп ДинамоК не выиграть...Все команды УПЛ стали кусачими..
0
0

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