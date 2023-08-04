Тренер Оболони - о судействе: Можно сказать, играли в казино, а у Динамо какой-то блэкджек выпал

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко в эфире Megogo прокомментировал игру своей команды в матче 2-го тура УПЛ с "Динамо" (2:4).

"Динамо" не так сладко сегодня было. Ребята доказали своей игрой, что с нами следует считаться в этой УПЛ.

Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а у "Динамо" какой-то блэкджек выпал. Хотя бы эти моменты. Я присматривался – в первом тайме на Морозе [пенальти], его толкают – молчание, ничего, нет ВАР. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитай, там нет.

Но так получается, что почему-то… Потому что бренд может "Динамо", где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность на людей в желтом. Я ребятами доволен. Горжусь, что у нас такая команда", – сказал Иващенко.