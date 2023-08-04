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Тренер Оболони - о судействе: Можно сказать, играли в казино, а у Динамо какой-то блэкджек выпал

Премьер-лига
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(1 голосов)

Тем не менее, тренер не снимает вины за поражение

Тренер Оболони - о судействе: Можно сказать, играли в казино, а у Динамо какой-то блэкджек выпал

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко в эфире Megogo прокомментировал игру своей команды в матче 2-го тура УПЛ с "Динамо" (2:4).

"Динамо" не так сладко сегодня было. Ребята доказали своей игрой, что с нами следует считаться в этой УПЛ.

Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а у "Динамо" какой-то блэкджек выпал. Хотя бы эти моменты. Я присматривался – в первом тайме на Морозе [пенальти], его толкают – молчание, ничего, нет ВАР. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитай, там нет.

Но так получается, что почему-то… Потому что бренд может "Динамо", где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность на людей в желтом. Я ребятами доволен. Горжусь, что у нас такая команда", – сказал Иващенко.

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В статье: Валерий Иващенко Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
04.08.2023 в 20:28
Авжеж кожен розглядає моменти з вигідного для себе боку... А якщо суперечний момент потрактували на користь суперника то "СУДДЮ НА МИЛО!". Хоч судячи зі всього треба очікувати думки незалежних експертів... Утім хто у нас дійсно НЕЗАЛЕЖНИЙ?
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0
-1
shura73 (угледар)
04.08.2023 в 20:35
оправдываешь дырявых ..... ?
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+1
-1
doschukrovno (Ровно)
04.08.2023 в 20:46
Під звітом матчу ти написав , що нажаль його не дивився. Тоді для чого цей коментар ?
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0
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