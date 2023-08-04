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Тренер Оболони - о судействе: Можно сказать, играли в казино, а у Динамо какой-то блэкджек выпал
Тем не менее, тренер не снимает вины за поражение
Фото: fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко в эфире Megogo прокомментировал игру своей команды в
"Динамо" не так сладко сегодня было. Ребята доказали своей игрой, что с нами следует считаться в этой УПЛ.
Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а у "Динамо" какой-то блэкджек выпал. Хотя бы эти моменты. Я присматривался – в первом тайме на Морозе [пенальти], его толкают – молчание, ничего, нет ВАР. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитай, там нет.
Но так получается, что почему-то… Потому что бренд может "Динамо", где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность на людей в желтом. Я ребятами доволен. Горжусь, что у нас такая команда", – сказал Иващенко.
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