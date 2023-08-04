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Пятов: Трубин или Ризнык? Будет играть сильнейший

Премьер-лига
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А дебютом Ризныка в клубе довольны

Пятов: Трубин или Ризнык? Будет играть сильнейший

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов оценил дебют Дмитрия Ризныка в официальных матчах за "горняков".

- В матче с "Металлистом 1925" за "горняков" дебютировал Дмитрий Ризнык, который, как и вы в 2007 году, перешел в "Шахтер" из "Ворсклы". Какие у вас впечатления от игры Дмитрия?

- Я доволен его дебютом. Да, было несколько моментов, где он мог лучше сыграть ногами. А в целом по игре, в частности по игре на выходах, все хорошо.

- Вы видите определенный символизм в параллелях между вашими с Дмитрием трансферами из "Ворсклы" в "Шахтер"?

Да, мы об этом с ним разговаривали (смеется). Я скажу так: это заслуга тренера из Полтавы Сергея Долганского. Это наш отец и наставник. Знаете, бывает кто-то случайно пробьется где-то, но то, что делает Долганский, это уже показатель системы. Он подготовил одного вратаря, потом другого, и сейчас готовит новых. Это показывает уровень его тренерского мастерства.

- У "Шахтера" сейчас двое вратарей серьезного уровня: Резник и Трубин. Вратарская позиция закрыта надежно, да?

- Да, я считаю, что у нас четыре великолепных вратаря. Кроме Дмитрия Резника и Анатолия Трубина, это также и Денис Твардовский с Тимуром Пузанковым, которые в случае необходимости могут выйти и помочь команде. Да, Трубин и Ризнык - ребята с опытом, но конкуренция у нас высокая, к каждому футболисту серьезные требования. Поэтому на поле будет играть сильнейший.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Александр Пятов Анатолий Трубин
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Источник:
xsport

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