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Луческу: Есть претензии ко всем – и к защитникам, и к Бущану

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне много пропускают на старте чемпионата

Луческу: Есть претензии ко всем – и к защитникам, и к Бущану

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог матча 2-го тура УПЛ с "Оболонью" (4:2).

– Сегодня был интересный матч, обе команды играли в агрессивный футбол. Было много длинных передач, причем со стороны обеих команд. "Оболонь" создала нам много проблем, хотя счет мог быть и 5:0, поскольку мы создали большое количество голевых моментов, имели много стандартов.

Повторюсь, "Оболонь" хорошо подошла к сегодняшнему матчу, создала моменты у наших ворот. Возможно, где-то наши игроки чувствовали себя расслабленно, но в принципе все хорошо, я доволен результатом и тремя очками.

У "Оболони" хорошая команда всегда играет дома неплохо, и сегодня хотели нас победить.

– За два тура "Динамо" пропустило три мяча. У вас претензии к защитникам или к вратарю?

- Ко всем – и защитникам, и Бущану.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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