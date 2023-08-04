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Луческу: Есть претензии ко всем – и к защитникам, и к Бущану
Киевляне много пропускают на старте чемпионата
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог
– Сегодня был интересный матч, обе команды играли в агрессивный футбол. Было много длинных передач, причем со стороны обеих команд. "Оболонь" создала нам много проблем, хотя счет мог быть и 5:0, поскольку мы создали большое количество голевых моментов, имели много стандартов.
Повторюсь, "Оболонь" хорошо подошла к сегодняшнему матчу, создала моменты у наших ворот. Возможно, где-то наши игроки чувствовали себя расслабленно, но в принципе все хорошо, я доволен результатом и тремя очками.
У "Оболони" хорошая команда всегда играет дома неплохо, и сегодня хотели нас победить.
– За два тура "Динамо" пропустило три мяча. У вас претензии к защитникам или к вратарю?
- Ко всем – и защитникам, и Бущану.
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