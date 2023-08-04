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Вакула не тренируется с Полесьем и ищет новую команду

Премьер-лига
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И снова у хавбека проблемы

Вакула не тренируется с Полесьем и ищет новую команду

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал ситуацию с полузащитником житомирского клуба Владом Вакулой, который присоединился к команде в январе прошлого года, однако с мая 2023 не появляется на поле.

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"Вакула ‒ игрок "Полесья", его контракт рассчитан до 2025 года, но сейчас он тренируется индивидуально, а не с командой. Это решение тренерского штаба, а мы прислушиваемся к Юрию Калитвинцеву.

Вакула сейчас ищет себе команду. Есть ли по нему предложения? Пока что это тайна", – резюмировал Загурский.

Отмечается, что журналисты также пытались взять комментарий у Вакулы, но он сначала сказал, что занят, и просил вечером набрать, а позже его телефон был вне зоны действия сети.

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В статье: Полесье (Житомир) Владислав Вакула Владимир Загурский
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Источник:
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