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Тренер Оболони Иващенко: Луческу всегда защищает своих футболистов - в этом плане он молодец
Тренер Оболони - о матче с Динамо
dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал игру своей команды в
— Как вам удалось настроить команду, что она так здорово сыграла против "Динамо"?
— Вам понравилось?
— Очень!
— Спасибо! Это работа тренерского штаба. Мы не хватаем звезд с неба, и играем теми футболистами, которые у нас есть. Но такова тренерская доля. Надо работать и не жаловаться, что чего-то не хватает. Думаю, если ребята с такой отдачей будут выступать, у них есть будущее.
— Как планировали решить проблему Ваната? Он всё же забил сегодня...
— Раз забил, значит, недоработали защитники. Мы немного изменили схему игры, пытались нейтрализовать Тымчика и Дубинчака, которые подключаются к атакам. Мы немного просели, и "Динамо" сумело использовать свободные зоны. Но это футбол, тут всё решают мелочи. На Морозе, считаю, был пенальти. Два незасчитанных гола. Были и другие спорные моменты. Они бьют психологически. Особенно, по молодым ребятам.
— Луческу сказал, что по ходу матча счет мог быть 5:0 в пользу "Динамо". Как это прокомментируете?
— Луческу всегда защищает своих футболистов. Тренер как командир так и должен себя вести. Как бы команда ни играла. В этом плане Луческу молодец.
— На качество поля "Оболонь-Арены" постоянно жалуются. С этой проблемой можно что-то сделать?
— Поменять поле. Но это деньги. Мы не против поменять поле. Ему 15 лет.
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