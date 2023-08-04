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Тренер Оболони Иващенко: Луческу всегда защищает своих футболистов - в этом плане он молодец

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Оболони - о матче с Динамо

Тренер Оболони Иващенко: Луческу всегда защищает своих футболистов - в этом плане он молодец

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал игру своей команды в матче 2-го тура УПЛ с "Динамо" (2:4).

— Как вам удалось настроить команду, что она так здорово сыграла против "Динамо"?

— Вам понравилось?

— Очень!

— Спасибо! Это работа тренерского штаба. Мы не хватаем звезд с неба, и играем теми футболистами, которые у нас есть. Но такова тренерская доля. Надо работать и не жаловаться, что чего-то не хватает. Думаю, если ребята с такой отдачей будут выступать, у них есть будущее.

— Как планировали решить проблему Ваната? Он всё же забил сегодня...

— Раз забил, значит, недоработали защитники. Мы немного изменили схему игры, пытались нейтрализовать Тымчика и Дубинчака, которые подключаются к атакам. Мы немного просели, и "Динамо" сумело использовать свободные зоны. Но это футбол, тут всё решают мелочи. На Морозе, считаю, был пенальти. Два незасчитанных гола. Были и другие спорные моменты. Они бьют психологически. Особенно, по молодым ребятам.

— Луческу сказал, что по ходу матча счет мог быть 5:0 в пользу "Динамо". Как это прокомментируете?

— Луческу всегда защищает своих футболистов. Тренер как командир так и должен себя вести. Как бы команда ни играла. В этом плане Луческу молодец.

— На качество поля "Оболонь-Арены" постоянно жалуются. С этой проблемой можно что-то сделать?

— Поменять поле. Но это деньги. Мы не против поменять поле. Ему 15 лет.

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В статье: Валерий Иващенко Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
04.08.2023 в 22:31
Авжеж тренер Оболоні ж заявляє, що ми погано зіграли, бо я не зміг правильно побудувати гру Відкрою маленьку тайну ВСІ ЗАХИЩАЮТЬ СВОЇХ! Тому винні судді, трава, дощ/спека...
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