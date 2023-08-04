Медиа-менеджер Миная: Т2 есть Т2 - бабушки и дедушки смогут увидеть нас

Медиа-менеджер " Миная " Мирослав Небесник рассказал, какую аудиторию собирается привлечь закарпатский клуб, транслирую матчи на УПЛ ТВ, организованном "Рухом".

"Увидим эти цифры в YouTube. На "Спорт-1" можно увидеть цифры. На "Суспільному" – сложнее. Это нужно заказать специальную экспертизу.

Но это будет в разы больше, потому что Т2 есть Т2. Как говорят некоторые владельцы клубов, бабушки и дедушки смогут увидеть нас.

Мы заботимся о каждом болельщике. Благодаря "Суспільному" сможем показать и для сельских районов, это безусловный плюс. Это будет крутой бонус. Но не главный фактор", – сказал Небесник.