Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Медиа-менеджер Миная: Т2 есть Т2 - бабушки и дедушки смогут увидеть нас
И снова о трансляциях матчей УПЛ
Медиа-менеджер "
"Увидим эти цифры в YouTube. На "Спорт-1" можно увидеть цифры. На "Суспільному" – сложнее. Это нужно заказать специальную экспертизу.
Но это будет в разы больше, потому что Т2 есть Т2. Как говорят некоторые владельцы клубов, бабушки и дедушки смогут увидеть нас.
Мы заботимся о каждом болельщике. Благодаря "Суспільному" сможем показать и для сельских районов, это безусловный плюс. Это будет крутой бонус. Но не главный фактор", – сказал Небесник.
Популярное сейчас
- Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко
- Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины
- Во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск был подбит один из кораблей РФ
- "Вся эта желчь вернется вдвойне", - жена Бондаря вступилась за мужа, который получил тяжелую травму
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО