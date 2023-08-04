Сабо: Леоненко старше на 3 года, чем был записан

Экс-тренер " Динамо " Йожеф Сабо высказал свое мнение о бывшем нападающем киевлян Викторе Леоненко.

- Он старше на 3 года, чем был записан. Он уже был в команде "дядькой". И доносил это до своих, до молодых. Говорил: "Эй, ты, пацан".

- Правда, что вы разговаривали с ним, ставили в пример Пеле, Марадону, кого-то из зарубежных футболистов, а он говорил: "Да что это за футболисты"?

- Он так всю жизнь. Потому что он ставил себя лучше всех. Но он был очень способным и талантливым футболистом. Но ему нужно было пить и все.

Я каждый вечер после 11 часов обходил все комнаты. Пришли, посмотрели – все нормально. Утром приходим, а у Леоненко где-то десять больших банок из-под пива, которые он выпил за ночь. Ну что с ним делать?"