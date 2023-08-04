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Сабо: Леоненко старше на 3 года, чем был записан

Премьер-лига
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А еще форвард любил выпить

Сабо: Леоненко старше на 3 года, чем был записан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказал свое мнение о бывшем нападающем киевлян Викторе Леоненко.

- Он старше на 3 года, чем был записан. Он уже был в команде "дядькой". И доносил это до своих, до молодых. Говорил: "Эй, ты, пацан".

- Правда, что вы разговаривали с ним, ставили в пример Пеле, Марадону, кого-то из зарубежных футболистов, а он говорил: "Да что это за футболисты"?

- Он так всю жизнь. Потому что он ставил себя лучше всех. Но он был очень способным и талантливым футболистом. Но ему нужно было пить и все.

Я каждый вечер после 11 часов обходил все комнаты. Пришли, посмотрели – все нормально. Утром приходим, а у Леоненко где-то десять больших банок из-под пива, которые он выпил за ночь. Ну что с ним делать?"

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В статье: Виктор Леоненко Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
SportarenaTV

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Комментарии (1)
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mr_kubik (City)
05.08.2023 в 00:10
Leon killerХто пам'ятає його футбол той погодиться, що талант в того Леона був непересічний. Однак бухло і можливо ще щось чи хтось завадили йому потрапити в топ клуб.
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