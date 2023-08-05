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Журналист: Трубин нравится спортдиру Астон Виллы Мончи
Еще один претендент на голкипера?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об интересе бирмингемской "Астон Виллы" к голкиперу "
"Источники, приближенные к "Шахтеру", опровергают информацию об "Астон Вилле". То есть предметного и конкретного интереса нет.
А источники, приближенные к "Астон Вилле" и игроку, говорят, что Трубин нравится Мончи (спортивный директор – прим.).
Личные симпатии Мончи еще не означают, что будет конкретное предложение", – сказал Спиваковский.
Напомним, что Трубином также интересуются "Интер" и "Бенфика". Действующий контракт вратаря с "Шахтером" рассчитан до следующего лета.
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