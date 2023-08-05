  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: Трубин нравится спортдиру Астон Виллы Мончи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Трубин нравится спортдиру Астон Виллы Мончи

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Еще один претендент на голкипера?

Журналист: Трубин нравится спортдиру Астон Виллы Мончи

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об интересе бирмингемской "Астон Виллы" к голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину.

"Источники, приближенные к "Шахтеру", опровергают информацию об "Астон Вилле". То есть предметного и конкретного интереса нет.

А источники, приближенные к "Астон Вилле" и игроку, говорят, что Трубин нравится Мончи (спортивный директор – прим.).

Личные симпатии Мончи еще не означают, что будет конкретное предложение", – сказал Спиваковский.

Напомним, что Трубином также интересуются "Интер" и "Бенфика". Действующий контракт вратаря с "Шахтером" рассчитан до следующего лета.

По теме
yellow-arrow
Дячук: Это киевское дерби, и я знал, что Оболонь будет отчаянно бороться
yellow-arrow
Официально: Александрия подписала 20-летнего форварда Шахтера
yellow-arrow
Сабо: Леоненко старше на 3 года, чем был записан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде