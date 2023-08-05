Журналист: Трубин нравится спортдиру Астон Виллы Мончи

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об интересе бирмингемской "Астон Виллы" к голкиперу " Шахтера " Анатолию Трубину.

"Источники, приближенные к "Шахтеру", опровергают информацию об "Астон Вилле". То есть предметного и конкретного интереса нет.

А источники, приближенные к "Астон Вилле" и игроку, говорят, что Трубин нравится Мончи (спортивный директор – прим.).

Личные симпатии Мончи еще не означают, что будет конкретное предложение", – сказал Спиваковский.