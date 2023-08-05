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Официально: Александрия подписала 20-летнего форварда Шахтера

Премьер-лига
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Владислав Погорелый на полноценной основе перебрался в Александрию

Официально: Александрия подписала 20-летнего форварда Шахтера

fco.com.ua

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Владислав Погорелый перешел в "Александрию", сообщает пресс-служба клуба.

Это полноценный трансфер – контракт игрока с клубом подписан на три года.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона 20-летний форвард выступал на правах аренды в "Заре" - 11 матчей и 1 гол. В общей сложности он отыграл 206 минут.

Неоднократно вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Владислав Погорелый
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Источник:
ФК Александрия

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