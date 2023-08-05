Официально: Александрия подписала 20-летнего форварда Шахтера

Нападающий " Шахтера " Владислав Погорелый перешел в "Александрию", сообщает пресс-служба клуба.

Это полноценный трансфер – контракт игрока с клубом подписан на три года.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона 20-летний форвард выступал на правах аренды в "Заре" - 11 матчей и 1 гол. В общей сложности он отыграл 206 минут.

Неоднократно вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.