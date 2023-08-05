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Официально: Александрия подписала 20-летнего форварда Шахтера
Владислав Погорелый на полноценной основе перебрался в Александрию
fco.com.ua
Нападающий "
Это полноценный трансфер – контракт игрока с клубом подписан на три года.
Напомним, что вторую половину прошлого сезона 20-летний форвард выступал на правах аренды в "Заре" - 11 матчей и 1 гол. В общей сложности он отыграл 206 минут.
Неоднократно вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.
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Источник:ФК Александрия
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