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"Важным пунктом в создании УПЛ.ТВ было именно высокое качество трансляции матчей", - совместное заявление УПЛ и MEGOGO

Премьер-лига
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Позиция трансляторов

"Важным пунктом в создании УПЛ.ТВ было именно высокое качество трансляции матчей", - совместное заявление УПЛ и MEGOGO

Олександр Приходько

Новина українською

MEGOGO и УПЛ выступили с совместными заявлениями по поводу информации об определенных требованиях к трансляциям матчей чемпионата.

MEGOGO:

"Важным пунктом в создании УПЛ.ТВ было именно высокое качество трансляции матчей. Это единственные условия для всех, на которые согласились клубы.

Для этого MEGOGO и УПЛ собрали и продолжают искать разных подрядчиков, чтобы каждый смог обеспечить соответствующее качество изображения. Информация о том, что предлагался только один подрядчик, не соответствует действительности".

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УПЛ:

"С самого начала целью создания УПЛ.ТВ было построение целостного и качественного продукта футбольных матчей клубов УПЛ. Соответственно, вопрос качества трансляций всегда был одним из ключевых, поскольку это влияет не только на комфорт просмотра матчей для наших болельщиков, но и на коммерческую привлекательность продукта УПЛ: как для потенциальных спонсоров так и для международных трансляторов.

Именно поэтому были созданы единые требования к трансляциям матчей, а также приглашены все заинтересованные производители телевизионного продакшна. Этот процесс был максимально прозрачным и согласованным со всеми клубами. Таким образом, никаких препятствий для подрядчика, который стремится снимать матчи УПЛ.ТВ, не существует, если его технические возможности отвечают единым требованиям к трансляциям".

Напомним, что ранее из этого пула вышел "Минай", выразивший неготовность платить средства за трансляцию с требованиями MEGOGO.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
Трибуна

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