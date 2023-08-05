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Олегу Лужному - 55 лет: хорошо ли вы помните карьеру легенды киевского Динамо? Квиз

Премьер-лига
(1 голосов)

Юбилею выдающегося защитника посвящается

Олегу Лужному - 55 лет: хорошо ли вы помните карьеру легенды киевского Динамо? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 августа, исполняется 55 лет бывшему игроку киевского "Динамо", лондонского "Арсенала" и сборной Украины Олегу Лужному.

По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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