Насыщенное дерби. Фоторепортаж с матча Оболонь – Динамо

Шесть мячей в воротах, отмененные голы, два пенальти, удаление, первые результативные удары Андрея Ярмоленко после возвращения в "Динамо" и упорная игра "Оболони" против одного из грандов украинского футбола - это все уместилось в первое Киевское дерби, которое вернулось в УПЛ. Пусть команда концерна пивзавода уже не та, что была раньше, но эмоции от этого были не меньше. Подогревали их и болельщики, которые хоть и не получили доступ на стадион, но следили за игрой сразу за воротами арены. Алина Ерофеева съездила на север столицы и привезла вам фотографии из этой игры, чтобы передать вам атмосферу противостояния.

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