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Насыщенное дерби. Фоторепортаж с матча Оболонь – Динамо

Премьер-лига
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Насыщенное дерби. Фоторепортаж с матча Оболонь – Динамо

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Шесть мячей в воротах, отмененные голы, два пенальти, удаление, первые результативные удары Андрея Ярмоленко после возвращения в "Динамо" и упорная игра "Оболони" против одного из грандов украинского футбола - это все уместилось в первое Киевское дерби, которое вернулось в УПЛ. Пусть команда концерна пивзавода уже не та, что была раньше, но эмоции от этого были не меньше. Подогревали их и болельщики, которые хоть и не получили доступ на стадион, но следили за игрой сразу за воротами арены. Алина Ерофеева съездила на север столицы и привезла вам фотографии из этой игры, чтобы передать вам атмосферу противостояния.

Фотогалерея

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) фото
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Комментарии (2)
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xo66it (Оболонский Рейх)
05.08.2023 в 10:24
"Нехай команда концерну пивзаводу вже не та, що була раніше" — але чого?) Не обіграли у другому матчі Динамо, після першої ліги?)
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Kondor (Веселе)
05.08.2023 в 10:23
Молодец !,Постарался! Динамо довольно..Только вот почему то ты "пропустил" эпизод со шлагбаумом от Бражко,когда он останавливал Грушув своей штрафной. Или кадр изьяли кураторы сайта?
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