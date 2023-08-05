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Насыщенное дерби. Фоторепортаж с матча Оболонь – Динамо
Много крутых фото в этой новости
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Шесть мячей в воротах, отмененные голы, два пенальти, удаление, первые результативные удары Андрея Ярмоленко после возвращения в "Динамо" и упорная игра "Оболони" против одного из грандов украинского футбола - это все уместилось в первое Киевское дерби, которое вернулось в УПЛ. Пусть команда концерна пивзавода уже не та, что была раньше, но эмоции от этого были не меньше. Подогревали их и болельщики, которые хоть и не получили доступ на стадион, но следили за игрой сразу за воротами арены. Алина Ерофеева съездила на север столицы и привезла вам фотографии из этой игры, чтобы передать вам атмосферу противостояния.
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