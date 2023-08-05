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Президент Оболони - после матча с Динамо: Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству

Премьер-лига
(1 голосов)

Эмоциональный комментарий Александр Слободяна

Президент Оболони - после матча с Динамо: Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Президент киевской "Оболони" Александр Слободян в комментарии SportArena поделился своим мнением о матче против "Динамо" во втором туре УПЛ (2:4). По мнению Слободяна, считает, что поединок должен был завершиться вничью.

"Сейчас поблагодарил своих футболистов в раздевалке. Мне кажется, они выглядели достойно, игроки старались. К сожалению, сегодня я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть.

Думаю, что на табло должны быть ничейные цифры. Может быть, 3:3. Не засчитано два наших гола, нарисованные пенальти… Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику нужно так помогать?", - считает президент "пивоваров".

Также президент новичка УПЛ призвал арбитров не засуживать "маленькие команды" в пользу украинских грандов.

"В предыдущей нашей игре с "Колосом" была симпатия к нашему сопернику, но не столь заметна. А сегодня – это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат. Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат. Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе.Не надо засуживать так называемые маленькие команды. Думаю, что у нас мало футболистов, имеющих опыт борьбы на уровне Премьер-Лиги, но ребята выглядели достойно. Матч был со взаимными шансами на успех", - сказал он.

Напомним, что "Оболонь" уступила "Динамо" 2:4. В этом матче два гола "пивоваров", которые доигрывали в меньшинстве, отменили из-за офсайдов, а в пользу "динамовцев" были назначены два пенальти.

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В статье: Александр Слободян Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (8)
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xo66it (Оболонский Рейх)
05.08.2023 в 12:55
Тут або зараховувати перший гол Оболоні, або скасовувати гол Ваната - такі самі офсайди на тонєнького. Другий офсайд далеко не метровий, згідно нових правил офсайду його там точно не було би, але ок, їх ще не ввели на цьому рівні, втім все одно треба стоп-кадри й лінії дивитися. Та й по першій жовтій для Груші є питання щодо симуляції
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+1
0
хмельничанин (Хмельницкий)
05.08.2023 в 12:13
Вот ставят президенты клубов себя в глупое положение обсуждая судейство. Третий гол "Оболонь" забила почти с метрового офсайда, даже ВАР не вмешался и так очевидно. Наверное надо такие голы в УПЛ засчитывать, тогда президенты маленьких клубов будут довольны. О двух так наз. нарисованных пенальти, то следует президенту Оболони купить новые очки. Пенальти очевидные и если бы такие поставили в ворота Динамо, то пан Слободян даже не заикнулся о рисовании.
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.08.2023 в 11:22
Обломилося брудне ахметівське бабло...
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+2
-2
shura73 (угледар)
05.08.2023 в 12:43
"святий"дирявий баран приткни пельку
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.08.2023 в 11:08
У хлопця істерика від того, що не вийшло заробити масні грошики від ахметівського кодла.
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+4
-2
Zapp Brannigan (Київ)
05.08.2023 в 11:11
Взагалі-то навіть коментатор матчу сказав, що перший гол Оболоні треба було зараховувати...
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+1
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.08.2023 в 11:23
Навіть коментатор)))
+1
-1
shura73 (угледар)
05.08.2023 в 12:44
йоб.....е на голову не тявкай
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0
0

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