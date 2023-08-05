Президент Оболони - после матча с Динамо: Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству

Президент киевской "Оболони" Александр Слободян в комментарии SportArena поделился своим мнением о матче против "Динамо" во втором туре УПЛ (2:4). По мнению Слободяна, считает, что поединок должен был завершиться вничью.

"Сейчас поблагодарил своих футболистов в раздевалке. Мне кажется, они выглядели достойно, игроки старались. К сожалению, сегодня я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть. Думаю, что на табло должны быть ничейные цифры. Может быть, 3:3. Не засчитано два наших гола, нарисованные пенальти… Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику нужно так помогать?", - считает президент "пивоваров".

Также президент новичка УПЛ призвал арбитров не засуживать "маленькие команды" в пользу украинских грандов.

"В предыдущей нашей игре с "Колосом" была симпатия к нашему сопернику, но не столь заметна. А сегодня – это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат. Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат. Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе.Не надо засуживать так называемые маленькие команды. Думаю, что у нас мало футболистов, имеющих опыт борьбы на уровне Премьер-Лиги, но ребята выглядели достойно. Матч был со взаимными шансами на успех", - сказал он.