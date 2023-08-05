Минай - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Удивительно такое говорить, но в этом противостоянии с позиции более опытного клуба выступит именно "Минай". Закарпатцы, которые проводят в элите уже четвертый сезон, сыграют против абсолютного дебютанта. Станет ли опыт решающим фактором? И исправил ли Александр Ковпак ошибки, допущенные его командой в матче первого тура против "Черноморца"?

Узнаем по видеотрансляции, которая начнется 5-го августа в 15:00. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

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УПЛ. Второй тур. 05.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Роман Блавацкий

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Суспільне Спорт, "Спорт 1"