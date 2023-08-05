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Днепр-1 - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.07.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
Первый тур текущего чемпионата Украины "Днепр-1" пропускал, поэтому матч с "Полесьем" станет дебютным аккордом команды Кучера на внутренней арене в этом сезоне. Соперник – не из простых. Новичок, но очень амбициозный и достаточно состоятельный. А "Днепру-1" на этом фоне придется сыграть с рядом кадровых проблем.
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Матч состоится в воскресенье, 6-го августа, в Ужгороде, на местном стадионе "Авангард". Начало запланировано на 15:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Днепр-1" – "Полесье" проведет телеканал УНИАН, который является общедоступным. Также просмотр матча будет возможен на YouTube-канале FootballHab, входящем в холдинг "1+1 media".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом видеоэфире, предлагаем следить за ходом событий с помощью текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
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