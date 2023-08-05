Сикан не хочет оставаться в Шахтере, несмотря на повышение зарплаты

"Шахтер" сделал нападающему Данилу Сикану улучшенное предложение по новому контракту, но это не изменило планы игрока сменить клуб.

"Горняки" предложили футболисту более высокую зарплату, чем он получит по действующему соглашению до лета 2024 года. Однако Сикан не желает продолжать сотрудничество. К Данилу есть интерес со стороны клубов Серии А, но не называет их.

Сикан находится в системе "Шахтера" с января 2019 года, когда перешел из "Карпат". Его отдавали в аренду "Мариуполю" и немецкой "Ганге".