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Сикан не хочет оставаться в Шахтере, несмотря на повышение зарплаты

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок собирается сменить клуб

Сикан не хочет оставаться в Шахтере, несмотря на повышение зарплаты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" сделал нападающему Данилу Сикану улучшенное предложение по новому контракту, но это не изменило планы игрока сменить клуб.

"Горняки" предложили футболисту более высокую зарплату, чем он получит по действующему соглашению до лета 2024 года. Однако Сикан не желает продолжать сотрудничество. К Данилу есть интерес со стороны клубов Серии А, но не называет их.

Сикан находится в системе "Шахтера" с января 2019 года, когда перешел из "Карпат". Его отдавали в аренду "Мариуполю" и немецкой "Ганге".

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (1)
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shura73 (угледар)
05.08.2023 в 12:42
интересно кому нужно это бревно?невелика потеря
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