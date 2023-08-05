УПЛ. Минай - ЛНЗ 0:3. Исторические очки Черкасс под аккомпанемент феерии

Такое редко бывает в современных реалиях украинского футбола, но сегодня именно такой случай: "Минай" выступал как более опытная сторона. Ведь для закарпатцев это уже четвертый сезон в элите, тогда как сегодняшний их соперник дебютирует. Однако это если оценивать ситуацию по клубным меркам. Что касается команд, то у ЛНЗ подбор исполнителей как минимум не хуже: Прядун, Муравский, Лопыренок, Шестаков… Тот же Герман Пеньков, который в прошлом сезоне защищал цвета именно "Миная".

На поле была игра действительно двух равных команд. Игра не динамичная, с большим количеством остановок. Иногда – запланированных (на водопой), а иногда – нет (как тогда, когда плохо стало одному из болельщиков, наблюдавших за игрой формально из-за пределов стадиона).

Наибольше команды угрожали друг другу со стандартов. У ЛНЗ был опасный угловой удар в начале игрового времени, у "Миная" – острая подача со штрафного и удар Кравчука незадолго до перерыва. Наверное, можно говорить о типичном футболе на ничью, если бы не эпизод на 45-й минуте.

Из центра поля пошла длинная передача направо на Стасюка, тот принял и легко откатил ближе к центру на Бойко, который издалека сильно пробил в ближний угол. Ольховой, который сегодня заменял дисквалифицированного Бандуру (Кемкин травмирован), пустил под перчаткой. Вот и последствия удаления основного голкипера "Миная", полученного в матче против "Динамо". Есть убеждение, что Бандура этот мяч не пропустил бы.

Еще был эпизод, когда Муравский сбил соперника на подступах к штрафной, за что получил желтую карточку. Здесь важно именно то, что на подступах, а не на линии: апелляции относительно пенальти были безосновательными. За всем, кстати, с позиции четвертого арбитра следила София Причина.

Во втором тайме и ей, и всем остальным, кто наблюдал за игрой, было интереснее. Потому что футбол оживился. Началась 45-минутка с дальнего удара игрока "Миная", затем была аналогичная попытка уже от другого игрока. Но у "Миная" – только попытки, а у ЛНЗ – реализация.

Гости забили второй гол из ничего. Казалось, что атака уже захлебнулась, Дмитрук в своей зоне ответственности должен был разрядить обстановку, но проиграл Шестакову борьбу. Тот легко катнул мяч мимо голкипера в штангу, Прядун был на добивании и не менее легко катнул в пустые ворота.

Наконец-то от "Миная" был удар в створ. Постарался Рогозинский, но Пеньков спокойно проделал свою работу. Закарпатцы изо всех сил старались захватить инициативу, но полного контроля над игрой не имели. Ведь ЛНЗ жалил контратаками. Одну из них разгонял и завершал Пасич, который вместе с Наумцом и Олейником вышел из скамейки. Резерв у ЛНЗ – что нужно.

Собственно, этот резерв и поставил точку в игре. "Минай" пошел большими силами на стандарт, обнажив зоны у собственных ворот. Пасич разогнал контратаку и еще в центре поля отдал пас на ход Наумцу, который мастерски реализовал свой шанс. Команда из Черкасс не просто одерживала первую победу в элите украинского футбола, а одерживала победу разгромную.

Ну а для "Миная" это была провальная игра. Это читалось даже по поведению Владимира Шарана, без эмоционально сидевшего на скамье на последних минутах матча. Обычно он всегда в водовороте событий, а тут руки опустились даже у него. Нужно что-то менять.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. Второй тур. 05.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поли - Роман Блавацкий

"Минай" - ЛНЗ 0:3

Голы: Бойок 45, Прядун 54, Наумец 79

"Минай": Ольховой - Дмитрук (Ременяк 56), Немчанинов, Кравчук (Панасенко 46), Солдат, Булеза (Рогозинский 56) - Ралюченко, Витенчук - Твердохлеб, Одарюк (Голуб 69) - Вишневский (Гечев 46)

ЛНЗ: Пеньков - Норенков, Лопыренок, Муравский (Насонов 85), Стасюк - Хамелюк - Шестаков (Наумец 70), Бойко, Тищенко (Олейник 70), Савин (Пасич 62) - Прядун (Ныч 62)

Предупреждения: Булеза 52 - Муравский 14, Прядун 49, Пеньков 82