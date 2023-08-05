Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{Александрия} - {Металлист 1925} ⚽ {05.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украины} на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
Старт чемпионата для обеих команд вышел с разными эмоциями. "Александрия" в родных стенах в некоторой степени неожиданно победила "Кривбасс", а "Металлист 1925" показал неплохую игру против "Шахтера", но очков харьковчанам это не принесло. В 2023-м соперники провели два официальных поединка, завершившихся вничью. Вторая из этих двух встреч голов не принесла, а вот первая завершилась яркой перестрелкой 3:3. Подарят ли нам команды результативную феерию и на старте нового сезона?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Украины. 2-й тур
5 августа. Начало в 19:00
"Александрия" - "Металлист 1925"
Трансляция – MEGOGO
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украина объявила о военной угрозе в акватории портов РФ на Черном море
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи матча Александрия - Кривбасс
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО