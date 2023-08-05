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Александрия - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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{Александрия} - {Металлист 1925} ⚽ {05.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украины} на UA-Футбол

Александрия - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

Старт чемпионата для обеих команд вышел с разными эмоциями. "Александрия" в родных стенах в некоторой степени неожиданно победила "Кривбасс", а "Металлист 1925" показал неплохую игру против "Шахтера", но очков харьковчанам это не принесло. В 2023-м соперники провели два официальных поединка, завершившихся вничью. Вторая из этих двух встреч голов не принесла, а вот первая завершилась яркой перестрелкой 3:3. Подарят ли нам команды результативную феерию и на старте нового сезона?

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Чемпионат Украины. 2-й тур
5 августа. Начало в 19:00
"Александрия" - "Металлист 1925"
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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) смотреть футбол онлайн
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