Александрия - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Старт чемпионата для обеих команд вышел с разными эмоциями. "Александрия" в родных стенах в некоторой степени неожиданно победила "Кривбасс", а "Металлист 1925" показал неплохую игру против "Шахтера", но очков харьковчанам это не принесло. В 2023-м соперники провели два официальных поединка, завершившихся вничью. Вторая из этих двух встреч голов не принесла, а вот первая завершилась яркой перестрелкой 3:3. Подарят ли нам команды результативную феерию и на старте нового сезона?

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Чемпионат Украины. 2-й тур

5 августа. Начало в 19:00

"Александрия" - "Металлист 1925"

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