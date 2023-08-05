Чигринский: Ситуация очень сложная, но футбол должен восстанавливаться и работать

Новоиспеченный защитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский рассказал о возвращении в состав "горняков" и футболе во время российской агрессии.

– Вместе с "Шахтером" ты в свое время выигрывал чемпионат, Кубок, Суперкубок Украины и Кубок УЕФА. Что мотивирует тебя сегодня и чего хотелось бы добиться в этом сезоне с командой?

– Думаю, если футболист начинает думать о том, чего он достиг в прошлом, то у него уже не может быть прогресса и движения вперед. Невозможно жить прошлым в футболе – это путь в неправильном направлении. Футболист оценивается по тому, в каком состоянии он находится в актуальный момент. Я продолжаю играть, потому что люблю футбол, имею амбиции и считаю, что я пока не добился всего, чего бы хотел. Вообще не понимаю, как можно устать от футбола. Нет большей мотивации, чем побеждать, выигрывать свой следующий матч. Да и просто давать максимум в каждой следующей тренировке. Если будешь так мотивировать себя и с таким настроением двигаться, то в конце каждого сезона сможешь рассчитывать на хорошие результаты. Я смотрю только в будущее, и мотивации у меня – хоть отбавляй. А что касается целей, то все прекрасно знают, что на внутреннем уровне "Шахтер" обязан каждый год выигрывать чемпионство и Кубок – это задача номер один. Также должны выступать как можно лучше в Лиге чемпионов. Понимаем, какой уровень, поэтому не хотелось бы делать громких заявлений, но следует в еврокубках проходить как можно дальше. Прошлая кампания, по моему мнению, была неплохой, солидной, поэтому у этой команды уже есть хорошие ориентиры и на евроарене.

– В Украине идет война. Трудная ситуация для людей и для нашего футбола. Что бы ты хотел сказать или пожелать болельщикам "Шахтера" и всем украинцам?

– Да, конечно, ситуация очень сложная, но футбол, как и любая отрасль, должен восстанавливаться и работать, ведь расчет врага состоит именно в том, чтобы подорвать наш дух и уничтожить психологически. Поэтому, считаю, наша обязанность – не останавливаться и постоянно двигаться вперед. Хотел бы пожелать всем нам, украинцам, чтобы мы оставались сильными духом, чтобы мы вместе двигались вперед – к победе. И если футбол может принести какие-то дополнительные хорошие эмоции людям, то это главная мотивация для нас, футболистов, и для команд. Всем крепости духа, веры в победу, оптимизма, любви и взаимоуважения друг к другу – тех фундаментальных добродетелей, которые нас, украинцев, как нацию и как людей всегда отличали. Это должны быть наши столбы. И я считаю, что футболисты, в частности, "Шахтера", также играют в этом свою роль.