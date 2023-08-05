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Александрия подписала 22-летнего бразильского полузащитника
Новое усиление для команды Ротаня
ФК "Олександрія" / Автор невідомий
"Александрия" объявила о подписании бразильского хавбека Джевани Рейса Насименто Джуниора. Об этом сообщил сайт украинского клуба.
Контракт с 22-летним полузащитником подписан на 3 года, а именно до 31 мая 2026 года.
Джевани родился в бразильском городе Мараба, 15 мая 2001 года.
Футболист успел поиграть за "Барселона Эспортиво Капелла" (Бразилия), "Фамаликан" (Португалия), "Витория Гимарайнш" (Португалия).
На взрослом уровне Джевани Рейс Насименто Джуниор провел 63 поединка, забил 6 голов и оформил 4 ассиста.
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