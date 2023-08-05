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Минай - ЛНЗ 0:3. Эффектная дебютная победа. Видео голов
У "Миная" дела пока очень плохо идут...
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках второго тура УПЛ подопечные Александра Ковпака уверенно обыграли команду Владимира Шарана. Дебютант высшего украинского дивизиона трижды поразил ворота закарпатского клуба. Эта победа стала первой для ЛНЗ в этом сезоне, и вообще в рамках УПЛ. В свою очередь, "Минай" после двух туров имеет в своем активе ноль очков.
УПЛ. Второй тур. 05.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поли - Роман Блавацкий
Голы: Бойко 45, Прядун 54, Наумец 79
Гол Бойка
Гол Прядуна
Гол Наумеца
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