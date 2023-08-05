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Минай - ЛНЗ 0:3. Эффектная дебютная победа. Видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

У "Миная" дела пока очень плохо идут...

Минай - ЛНЗ 0:3. Эффектная дебютная победа. Видео голов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В рамках второго тура УПЛ подопечные Александра Ковпака уверенно обыграли команду Владимира Шарана. Дебютант высшего украинского дивизиона трижды поразил ворота закарпатского клуба. Эта победа стала первой для ЛНЗ в этом сезоне, и вообще в рамках УПЛ. В свою очередь, "Минай" после двух туров имеет в своем активе ноль очков.

УПЛ. Второй тур. 05.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поли - Роман Блавацкий

"Минай" - ЛНЗ 0:3
Голы: Бойко 45, Прядун 54, Наумец 79

Гол Бойка

Гол Прядуна

Гол Наумеца

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В статье: ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2023 в 17:45
науМЦя, а не наумеця!
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