Минай - ЛНЗ 0:3. Эффектная дебютная победа. Видео обзор матча

В рамках второго тура УПЛ подопечные Александра Ковпака уверенно обыграли команду Владимира Шарана. Дебютант высшего украинского дивизиона трижды поразил ворота закарпатского клуба. Эта победа стала первой для ЛНЗ в этом сезоне, и вообще в рамках УПЛ. В свою очередь, "Минай" после двух туров имеет в своем активе ноль очков.

УПЛ. Второй тур. 05.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поли - Роман Блавацкий