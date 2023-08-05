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Воздушная тревога почти по всей Украине. Матч Александрия – Металлист 1925 перенесен

Премьер-лига
(1 голосов)

Находитесь в укрытиях!

Воздушная тревога почти по всей Украине. Матч Александрия – Металлист 1925 перенесен

fco.com.ua

Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Украины "Александрия" примет "Металлист 1925".

Начало встречи было запланировано на 19:00, однако из-за воздушной тревоги на большинстве территории Украины начало поединка переносится.

Мониторинговые каналы сообщают о пуске крылатых ракет. Находитесь в укрытиях и верьте в ПВО!

За ходом матча следите с помощью нашей текстовой трансляции.

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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