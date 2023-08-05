Воздушная тревога почти по всей Украине. Матч Александрия – Металлист 1925 перенесен

В рамках 2-го тура чемпионата Украины "Александрия" примет "Металлист 1925".

Начало встречи было запланировано на 19:00, однако из-за воздушной тревоги на большинстве территории Украины начало поединка переносится.

Мониторинговые каналы сообщают о пуске крылатых ракет. Находитесь в укрытиях и верьте в ПВО!