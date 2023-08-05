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Воздушная тревога почти по всей Украине. Матч Александрия – Металлист 1925 перенесен
Находитесь в укрытиях!
fco.com.ua
В рамках 2-го тура чемпионата Украины "Александрия" примет "Металлист 1925".
Начало встречи было запланировано на 19:00, однако из-за воздушной тревоги на большинстве территории Украины начало поединка переносится.
Мониторинговые каналы сообщают о пуске крылатых ракет. Находитесь в укрытиях и верьте в ПВО!
За ходом матча следите с помощью нашей
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