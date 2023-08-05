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Александрия - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Из-за тревоги начало матча серьезно отложилось

Александрия - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ

Новина українською

Начало матча в Александрии было перенесено из-за воздушной тревоги. В итоге поединок 2-го тура между "Александрией" и "Металлистом 1925" закончился в 22 часа. Подопечные Руслана Ротаня одержали минимальную победу. Единственный мяч во встрече забил хавбек хозяев поля Шулянский Артем. После этого тура "Александрия" имеет в своем активе две победы, а команда Эдмара – два поражения.

VBET-Лига. 2-й тур
5 августа, Александрия, "Ника"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

"Александрия" - "Металлист 1925" 1:0
Гол: Шулянский 37

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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