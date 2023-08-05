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Александрия - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола
Из-за тревоги начало матча серьезно отложилось
Фото: УПЛ
Начало матча в Александрии было перенесено из-за воздушной тревоги. В итоге поединок 2-го тура между "Александрией" и "Металлистом 1925" закончился в 22 часа. Подопечные Руслана Ротаня одержали минимальную победу. Единственный мяч во встрече забил хавбек хозяев поля Шулянский Артем. После этого тура "Александрия" имеет в своем активе две победы, а команда Эдмара – два поражения.
VBET-Лига. 2-й тур
5 августа, Александрия, "Ника"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)
Гол: Шулянский 37
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