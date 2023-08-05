Александрия - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола

Начало матча в Александрии было перенесено из-за воздушной тревоги. В итоге поединок 2-го тура между "Александрией" и "Металлистом 1925" закончился в 22 часа. Подопечные Руслана Ротаня одержали минимальную победу. Единственный мяч во встрече забил хавбек хозяев поля Шулянский Артем. После этого тура "Александрия" имеет в своем активе две победы, а команда Эдмара – два поражения.

VBET-Лига. 2-й тур

5 августа, Александрия, "Ника"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)