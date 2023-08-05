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Рух - Ворскла: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Рух - Ворскла: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" может быть доволен дебютом в текущем чемпионате. В стартовом туре украинской Премьер-лиги команда Виталия Пономарева одержала волевую победу над "Зарей". "Ворскла" еще не играла в рамках УПЛ, однако провела два поединка в Лиге конференций и уже успела вылететь из турнира. Конечно, эмоции от этого у коллектива Виктора Скрипника будут не очень приятными и может сказаться психологически на действиях игроков в ближайшей игре.

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Матч между "Рухом" и "Ворсклой" будет закрывать второй тур УПЛ. Поединок состоится в воскресенье, 6 августа и начнется в 19:00.

"Рух" не входит в телепул, созданный большинством клубов УПЛ, и выступает за собственные трансляции. Эту игру покажут на Youtube-канале "УПЛ ТВ", не имеющем отношения к украинской Премьер-лиге, телеканале "Спорт 1", а также местных каналах "Суспільного мовлення".

Трансляция матча
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Не сможете увидеть игру? Не проблема. Открывайте Матч-центр UA-Футбол, где будет доступна текстовая трансляция игры. Сразу после финального свистка читайте отчет о поединке, а также смотрите обзор опасных моментов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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