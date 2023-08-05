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Шаран: Трагедии не произошло. Досадное поражение, но готовимся дальше
Наставник "Миная" о поединке с ЛНЗ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал
"Все нормально, это жизнь. После игры первого тура было много положительных разговоров. И в команде слышал это. Имею в виду нашу игру против "Динамо". Просил ребят забыть тот матч. Мы действительно неплохо выглядели, хоть и проиграли 1:4. Отмечал, что следующий матч будет труднее, так и случилось.
Физически увидел, что ребята не в форме. Это, в первую очередь, проблема главного тренера. Где-то усталость сказалась на результате – был очень тяжелый переезд из Киева поездами. А сегодня не проявили характера. Возможно, еще сказалось отсутствие Александра Бандуры. Вратарь – это пол команды.
До перерыва была равная игра, но мастерство футболистов ЛНЗ привело к первому голу. Мы перестроились уже после перерыва. Поменяли тактическую схему, начали неплохо, но пропустили второй гол, и ребята начали раскрываться. На контратаке нас поймали, и Наумец забил третий гол. Трагедии не произошло. Досадное поражение, но готовимся дальше", - рассказал Шаран.
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