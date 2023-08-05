УПЛ. Александрия - Металлист 1925 1:0. Родные стены помогли

Встреча на стадионе "Ника" началась не со свистка арбитра, а с сигнала воздушной тревоги. Начало матча затянулось более чем на час из-за угрозы со стороны страны-террориста, однако усилиями нашей ПВО ее удалось избежать и команды вышли на поле. В рамках официальной части стоит отметить выход игроков юношеской команды "Александрии", которые были эвакуированы из Донецкой области и получили возможность развиваться в системе клуба УПЛ.

Фактор Сидорова в стартовом составе "желто-синих" серьезно повлиял на дебют поединка. Изумруд из Первой лиги отличается своим ростом, техникой и умением навязать борьбу в воздухе. Поэтому главной задачей хозяев была нейтрализация новичка "Металлиста 1925". Однако Сидоров все же добавлял остроты. Моменты пытались создавать также Русин и Юсов — автор забитого мяча в прошлом поединке с "Шахтером".

"Александрия" пыталась отбиваться и угрожать воротам харьковчан благодаря передачам Калитвинцева. "Желто-черным" даже удалось заработать несколько угловых, однако ни один из прострелов не достигал Кулакова, который вполне мог делать разницу. В конце концов, центрфорвард александрийцев не выдержал и попытался "нарисовать" пенальти на ровном месте, однако получил вполне заслуженную желтую за симуляцию.

Забросы "в никуда" могли продолжаться и дальше (тем более после довольно пресной 30-минутки начался хоть какой-то прессинг со стороны обеих команд), но после очередного углового Шулянскому удалось затолкать мяч в ворота Мозиля. Это позволило "Александрии" получить результативное и психологическое преимущество до перерыва, а еще и заставило нервничать игроков "Металлиста 1925", которые устроили настоящее нашествие на ворота Шевченко. Но, к огромному сожалению для них, голкипер оставался на месте, а дополнительного времени Владимир Новохатний решил не компенсировать.

Попытки удвоить преимущество были буквально сразу после возобновления игры. Особым желанием забить отличались тот же Шулянский (от которого фортуна каждый раз поворачивалась к нему другой стороной) и Калитвинцев. Однако защитники хозяев поля также позволяли себе пропускать мячи в штрафную, чем заставляли нервничать Никиту Шевченко. Игроки "Металлиста 1925" начали обострять ситуацию еще больше, буквально "срубая соперников", однако Новохатний позволял играть. Но больше всего сдавали нервы у Олега Голодюка, который был крайне недоволен работой рефери, за что тот показал "горчичник". К сожалению, прошлые прецеденты не поубавили пыл помощника Эдмара.

Игроки, вышедшие на замену, сразу включились в игру и пытались градус поединка еще выше. Однако красивой игры не было — скорости снизились, а "Металлист 1925" перестал быть симпатичным. Более того, "Александрия" после появления свежих сил на поле взяла прагматичный курс на сохранение результата и никуда не спешила. А в последнюю десятиминутку подопечные Руслана Ротаня и вообще больше прижались к воротам и дали больше свободы сопернику. Мы помним, чем такие действия заканчивались для "желто-черных" в прошлом сезоне, когда они изначально победные поединки сводили к ничьей.

Однако отсутствие эмоций и удачная работа Шевченко сыграли в их пользу и принесли ожидаемую победу "Александрии". Эдмару нужно что-то делать со стабильностью игры команды, ведь ребятам не удалось поддержать кондиции, показанные в первом тайме. Это стоило им возможности сравнять счет и уехать со стадиона "Ника" с одним очком. Ну а болельщики получили поединок с почти полным отсутствием претензий к работе рефери. УПЛ и вправду умеет удивлять — в хорошем смысле!





VBET-Лига. 2-й тур

5 августа, Александрия, "Ника"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

"Александрия" - "Металлист 1925" 1:0

Гол: Шулянский 37

ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Сигеев, Владислав Калитвинцев, Андрей Кулаков (Андрей Андрейчук 73), Артем Шулянский (Артур Авагимян 64), Сергей Логинов, Родион Плакса (Иван Калюжный 64), Александр Беляев (Даниил Скорко 88), Юрий Копина, Евгений Смирный (Роман Савченко 73)

Металлист 1925: Олег Мозиль, Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Ростислав Русин, Дмитрий Юсов (Ари Моура 60), Андрей Ткачук (Андрей Чирук 86), Константин Бичек (Бека Вачиберадзе 66), Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Алексей Сидоров

Предупреждения: Андрей Кулаков 36 - Никита Безуглый 41, Андрей Ткачук 64