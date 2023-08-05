Голодюк о матче с Александрией: Счет совершенно не по игре

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал поражение своей команды от "Александрии" в рамках 2-го тура УПЛ.

– Олег Юрьевич, в первом тайме команда продемонстрировала хороший футбол, имели моменты, почему не удалось забить?

– Потому что нужно было спокойнее сыграть в завершающей фазе, наверное. И наша старая болезнь – это стандарты. Имея, я считаю, в первом тайме преимущество по моментам, мы в раздевалку пошли при счете 1:0 не в нашу пользу, к сожалению.

– По вашему мнению, счет по игре?

– Счет совершенно не по игре. Но нам от этого не легче. Мы и с "Шахтером" первый тайм, если и провалили, возможно, немножко, то во втором выглядели неплохо, но пока что у нас 0 очков при неплохой игре.

– У "Металлиста 1925" очень непростое начало сезона по календарю: "Шахтер", "Александрия", "Динамо". Психологически команда готова к возможным стартовым потрясениям?

– С психологией у ребят все хорошо. Просто немного, если такие результаты, где-то недорабатываем. Мы как тренеры и футболисты. Думаю, что в этом направлении нам нужно еще многое многое сделать.

– Можете подтвердить или опровергнуть информацию о том, что игроком команды вскоре станет нападающий Андрей Борячук?

– Без понятия.