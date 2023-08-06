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Ротань: Металлист 1925 лучше и более агрессивно начал игру

Премьер-лига
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Тренер высоко оценил вчерашнего соперника

Ротань: Металлист 1925 лучше и более агрессивно начал игру

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился впечатлениями от матча 2-го тура чемпионата Украины против "Металлиста 1925" (1:0).

- В начале встречи "Металлист 1925" много контролировал мяч и частенько бил по воротам Шевченко. Вы специально отдали инициативу сопернику?

– Нет, такой задачи однозначно не было. "Металлист 1925" действительно лучше и более агрессивно начал игру. Мы, к сожалению, начали игру очень сонно. Возможно, на это наложила отпечаток воздушная тревога, потому что было видно как ребята настраивались, что в первом матче с "Кривбассом", что сегодня, но, к сожалению, мы имеем такую ситуацию в стране, что воздушные тревоги могут быть в разное время.

Поэтому где-то это их может немного сбить, но следует похвалить ребят, что после того, как матч начался с ошибок, мы исправили ситуацию и забили мяч, после чего контролировали игру. Единственное, чего не хватало – это второго гола, потому что он раскрепостил бы ребят и нам стало бы спокойнее играть, – сказал коуч.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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