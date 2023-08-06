Заря - Кривбасс: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 6 августа, в рамках второго тура УПЛ 2023/24 состоится четыре поединка. В одном из них луганская "Заря" в Киеве будет принимать криворожский "Кривбасс".

Перед этой встречей мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.