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Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Тоттенхэмом: где и когда смотреть игру
Хорошая возможность подготовиться к Лиге Чемпионов
shakhtar.com
В воскресенье, 6 августа, в Лондоне состоится товарищеский поединок между "Тоттенхэм Хотспур" и "Шахтером". Начало игры запланировано на 16.00.
Матч будет благотворительным – в поддержку народа Украины. Также это будет прощальная игра в карьере Андрея Пятова, который, напомним, стал тренером. Ранее СМИ сообщали, что встреча команд является частью договоренностей в контексте трансфера Манора Соломона. "Шахтер", как известно, настаивает, чтобы "Тоттенхэм" компенсировал какую-то сумму за игрока, который в начале полномасштабного вторжения воспользовался пунктом о приостановлении контракта с донецким клубом.
Главный тренер "оранжево-черных" Патрик ван Леувен взял на матч с "Тоттенхэмом" 26 футболистов.
- Вратари: Анатолий Трубин, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский
- Защитники: Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Николай Матвиенко, Педриньо, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко
- Полузащитники: Дэнил Кастилло, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Антон Глущенко, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Хусрав Тоиров
- Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси
"Тоттенхэм", завершивший прошлый чемпионат на восьмом месте, вступает в сезон с новым тренером – Анге Постекоглу. Внимание болельщиков команды приковано к персоне Гарри Кейна – лондонский клуб ведет активные переговоры с "Баварией" по поводу трансфера.
В Украине трансляция матча будет доступна на телеканале XSport, доступном как в Т2, так и на различных ОТТ-платформах. Также за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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