Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Тоттенхэмом: где и когда смотреть игру

В воскресенье, 6 августа, в Лондоне состоится товарищеский поединок между "Тоттенхэм Хотспур" и "Шахтером". Начало игры запланировано на 16.00.

Матч будет благотворительным – в поддержку народа Украины. Также это будет прощальная игра в карьере Андрея Пятова, который, напомним, стал тренером. Ранее СМИ сообщали, что встреча команд является частью договоренностей в контексте трансфера Манора Соломона. "Шахтер", как известно, настаивает, чтобы "Тоттенхэм" компенсировал какую-то сумму за игрока, который в начале полномасштабного вторжения воспользовался пунктом о приостановлении контракта с донецким клубом.

Главный тренер "оранжево-черных" Патрик ван Леувен взял на матч с "Тоттенхэмом" 26 футболистов.

Вратари: Анатолий Трубин, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский

Анатолий Трубин, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский Защитники: Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Николай Матвиенко, Педриньо, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко

Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Николай Матвиенко, Педриньо, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко Полузащитники: Дэнил Кастилло, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Антон Глущенко, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Хусрав Тоиров

Дэнил Кастилло, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Антон Глущенко, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Хусрав Тоиров Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

"Тоттенхэм", завершивший прошлый чемпионат на восьмом месте, вступает в сезон с новым тренером – Анге Постекоглу. Внимание болельщиков команды приковано к персоне Гарри Кейна – лондонский клуб ведет активные переговоры с "Баварией" по поводу трансфера.

В Украине трансляция матча будет доступна на телеканале XSport, доступном как в Т2, так и на различных ОТТ-платформах. Также за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>