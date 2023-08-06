Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Интересный и интригующий матч. "Днепр-1" начинает для себя сезон в украинской Премьер-лиге, вылетев из Лиги чемпионов и отпустив Артема Довбика. "Полесье" ворвалось в чемпионат, победив "Верес". У команды хороший подбор исполнителей, но хватит ли опыта для сенсации?

Игра состоится в воскресенье, 6-го августа, в 15:00. Место встречи – ужгородский стадион "Авангард". Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, а также YouTube канал FootballHab. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.

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УПЛ. Второй тур. 06.08.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Денис Шурман; арбитр VAR - Алексей Деревинский

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube