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Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Интересный и интригующий матч. "Днепр-1" начинает для себя сезон в украинской Премьер-лиге, вылетев из Лиги чемпионов и отпустив Артема Довбика. "Полесье" ворвалось в чемпионат, победив "Верес". У команды хороший подбор исполнителей, но хватит ли опыта для сенсации?
Игра состоится в воскресенье, 6-го августа, в 15:00. Место встречи – ужгородский стадион "Авангард". Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, а также YouTube канал FootballHab. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.
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УПЛ. Второй тур. 06.08.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Денис Шурман; арбитр VAR - Алексей Деревинский
"Днепр-1" 15:00 "Полесье"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube
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