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Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
Стал одноклубником Цыганкова
фото - ФК Жирона
Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбык перешел в "Жирону". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Стороны подписали контракт до 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что "Днепр-1" получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет обладать только 50% прав на форварда. Как известно, другая половина прав принадлежит датскому "Митьюлланну".
26-летний Артем Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне, забив 24 гола. Всего в рамках высшего украинского дивизиона он отличился 50 раз. Также выступал в Дании и Молдове.
В 2021 году дебютировал в составе сборной Украины. Именно его гол в ворота сборной Швеции вывел сине-желтый в четвертьфинал Евро. По состоянию на сегодняшний день на его счету 18 матчей и 6 голов за национальную команду.
Transfermarkt оценивает Довбика в 15 миллионов евро.
Напомним, что за "Жирону" также выступает Виктор Цыганков. В прошлом сезоне экс-игрок "Динамо" помог своей команде финишировать на 10-й строчке в Ла Лиге.
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