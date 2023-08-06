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Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО

Премьер-лига
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(1 голосов)

Стал одноклубником Цыганкова

Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО

фото - ФК Жирона

Новина українською

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбык перешел в "Жирону". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Стороны подписали контракт до 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что "Днепр-1" получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет обладать только 50% прав на форварда. Как известно, другая половина прав принадлежит датскому "Митьюлланну".

26-летний Артем Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне, забив 24 гола. Всего в рамках высшего украинского дивизиона он отличился 50 раз. Также выступал в Дании и Молдове.

В 2021 году дебютировал в составе сборной Украины. Именно его гол в ворота сборной Швеции вывел сине-желтый в четвертьфинал Евро. По состоянию на сегодняшний день на его счету 18 матчей и 6 голов за национальную команду.

Transfermarkt оценивает Довбика в 15 миллионов евро.

Напомним, что за "Жирону" также выступает Виктор Цыганков. В прошлом сезоне экс-игрок "Динамо" помог своей команде финишировать на 10-й строчке в Ла Лиге.

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В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
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Комментарии (7)
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Romerik (YNWA)
06.08.2023 в 14:04
+ 1 топовий українець в топ чемпіонаті. - 1 цеглина в дніпровській шахрайській структурі. Ура. Усі в плюсі
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+1
0
download1 (huyersk)
06.08.2023 в 14:04
Вітаю Довбика та усіх нас!
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+1
0
Zimoridok64 (Мелитополь)
06.08.2023 в 14:02
А где 25 лямов ,что хотел днепр1 ? Провалится как с грузинами ...
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0
-1
Footballers (Умань)
06.08.2023 в 13:48
Удачі,головне щоб адаптувався нормально.Циганков йому в поміч.Повинен заграти.
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+1
-1
avatar
Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 13:47
Циганков та Довбик - це СИЛА! GironaUA.
Ответить
0
-1
avatar
Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 14:02
Шо за антисеміт поставив мені мінус?
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0
0
avatar
Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 13:42
Мої вітання Артем!
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+1
-1

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