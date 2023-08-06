Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбык перешел в "Жирону". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Стороны подписали контракт до 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что "Днепр-1" получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет обладать только 50% прав на форварда. Как известно, другая половина прав принадлежит датскому "Митьюлланну".

26-летний Артем Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне, забив 24 гола. Всего в рамках высшего украинского дивизиона он отличился 50 раз. Также выступал в Дании и Молдове.

В 2021 году дебютировал в составе сборной Украины. Именно его гол в ворота сборной Швеции вывел сине-желтый в четвертьфинал Евро. По состоянию на сегодняшний день на его счету 18 матчей и 6 голов за национальную команду.

Transfermarkt оценивает Довбика в 15 миллионов евро.

Напомним, что за "Жирону" также выступает Виктор Цыганков. В прошлом сезоне экс-игрок "Динамо" помог своей команде финишировать на 10-й строчке в Ла Лиге.