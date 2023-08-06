  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна: Я сегодня украинец. Это моя страна
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Я сегодня украинец. Это моя страна

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хорват признался в теплых чувствах к Украине

Срна: Я сегодня украинец. Это моя страна

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился впечатлениями от благотворительного матча Game4Ukraine в Лондоне.

"Во-первых, очень приятно быть здесь. Спасибо Андрею Шевченко, спасибо Александру Зинченко за приглашение. Очень приятно. Большие эмоции. Я сегодня украинец. Я 20 лет живу в Украине. Это моя страна. Это сегодня мой дом, а украинцы – это моя семья: Горд, что смог сделать хоть немного, чтобы помочь украинцам в этот трудный день.

Андрей Шевченко пригласил меня два месяца назад. Играть на "Стэмфорд Бридж"… Вы знаете, сегодня у меня были эмоции. Очень много болельщиков из Донецка сегодня было. Кричали: "Шахтер" чемпион!" Когда они кричали, меня просто понесло вперед. И случилось так, что я забил гол. Очень приятно. Спасибо всем. Приятно, что все эти люди приехали в Лондон.

Большой день для Украины. Большой день для украинского народа, для украинских бойцов. Благодарю президента Украины, который поддержал людей. Надеюсь, что скоро все закончится и мы сможем сыграть на "Донбасс Арене", на НСК "Олимпийский" в Киеве, Харькове и даже в Крыму", - сказал Срна.

По теме
yellow-arrow
Калитвинцев: Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда
yellow-arrow
УПЛ. Днепр-1- Полесье 2:1. Жизнь после Довбика
yellow-arrow
Колос - Черноморец: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дарио Срна Шахтер (Донецк) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ютуб ФК "Шахтер"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.08.2023 в 15:48
Не песди. Ти завжди був четником.
Ответить
0
-5
avatar
scorpius (Ck)
06.08.2023 в 16:26
Ставлю ящик вискаря, что Дарио для нашей страны сделал больше, чем ты и твоя гнилая душонка.
Ответить
+2
0
shura73 (угледар)
06.08.2023 в 16:37
пойди утопись в дерьме подстилка дырявая.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде