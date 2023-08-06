Срна: Я сегодня украинец. Это моя страна

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился впечатлениями от благотворительного матча Game4Ukraine в Лондоне.

"Во-первых, очень приятно быть здесь. Спасибо Андрею Шевченко, спасибо Александру Зинченко за приглашение. Очень приятно. Большие эмоции. Я сегодня украинец. Я 20 лет живу в Украине. Это моя страна. Это сегодня мой дом, а украинцы – это моя семья: Горд, что смог сделать хоть немного, чтобы помочь украинцам в этот трудный день.

Андрей Шевченко пригласил меня два месяца назад. Играть на "Стэмфорд Бридж"… Вы знаете, сегодня у меня были эмоции. Очень много болельщиков из Донецка сегодня было. Кричали: "Шахтер" чемпион!" Когда они кричали, меня просто понесло вперед. И случилось так, что я забил гол. Очень приятно. Спасибо всем. Приятно, что все эти люди приехали в Лондон.

Большой день для Украины. Большой день для украинского народа, для украинских бойцов. Благодарю президента Украины, который поддержал людей. Надеюсь, что скоро все закончится и мы сможем сыграть на "Донбасс Арене", на НСК "Олимпийский" в Киеве, Харькове и даже в Крыму", - сказал Срна.