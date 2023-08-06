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Трубин близок к переходу в Бенфику, - Николо Скира

Премьер-лига
(1 голосов)

Инсайдер рассказал о деталях предполагаемого трансфера

Трубин близок к переходу в Бенфику, - Николо Скира

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин близок к переходу в "Бенфику". Между клубами продолжаются переговоры о бонусах. Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря.

Анатолию предложили контракт до 2028 года с зарплатой два миллиона евро в год. Ранее была информация, что "Бенфика" предложила 12 млн евро за Трубина - "Шахтер" был готов продать только 50% прав за эту сумму.

Анатолий в текущем сезоне за "Шахтер" еще не играл. Первый тур УПЛ он пропускал из-за дисквалификации, а во 2-м остался в запасе.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (7)
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Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 16:19
Ооо нет, только не к портосам. Ну шо это такое делается, товарищи, ну? Такого коня уводят... да ещё куда.. в какую-то задрипаную Бенфику.. тьфу нах.. Нет, шоб в Барсу дублёром к Марку... вот это уровень я понимаю.
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Cassid (Kiev)
06.08.2023 в 15:38
Бенфика это да, топ-5. Можно и на лавке посидеть.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 15:47
бенфа постоянно в лч шпилит
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0
0
Грязный Гаррик (C)
06.08.2023 в 15:27
Давайте всех отправим в Жирону,Бенфику,Базель и т.д.А у нас кто будет играть?Зачем продавать лидеров команд?Почему МС не продает Голланда?А у нас главное уехать с Украины хоть куда...Как же наш чемпионат будет?Жесть...
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0
-1
shura73 (угледар)
06.08.2023 в 15:31
болей за ротаня и александрию.они станут чемпионами.поменьше ной
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 15:32
идиот, у него контракт заканчивается летом 2024-го, а продлевать не хочет! ты как школьник какой-то: то не знаешь правил выезда мужчин за рубеж во время войны, то возмущаешься продажам, ...
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+1
0
shura73 (угледар)
06.08.2023 в 16:05
этому .....лишь бы шахтёр помоями облить
0
0

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