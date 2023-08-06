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Трубин близок к переходу в Бенфику, - Николо Скира
Инсайдер рассказал о деталях предполагаемого трансфера
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин близок к переходу в "Бенфику". Между клубами продолжаются переговоры о бонусах. Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря.
Анатолию предложили контракт до 2028 года с зарплатой два миллиона евро в год. Ранее была информация, что "Бенфика" предложила 12 млн евро за Трубина - "Шахтер" был готов продать только 50% прав за эту сумму.
Анатолий в текущем сезоне за "Шахтер" еще не играл. Первый тур УПЛ он пропускал из-за дисквалификации, а во 2-м остался в запасе.
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