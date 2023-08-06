Тоттенхэм - Шахтер: смотреть онлайн LIVE видеотрансляция

Второй день подряд в Лондоне проходят матчи в поддержку Украины. В субботу на "Стэмфорд Бридж" сыграли команды Шевченко и Зинченко, а в воскресенье на "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" состоится игра между "Тоттенхэмом" и "Шахтером". Эта игра будет особенной для Андрея Пятова, ведь станет для него последней в свитере донецкого клуба: после этой встречи легендарный голкипер официально завершит с активными выступлениями.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Благотворительный матч

6 августа. Начало в 16:00

"Тоттенхэм" - "Шахтер"

Трансляция - Xsport