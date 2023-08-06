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Тоттенхэм - Шахтер: смотреть онлайн LIVE видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

{Тоттенхэм} - {Шахтер} ⚽ {06.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Благотворительный матч} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ {Благотворительный матч} на UA-Футбол

Тоттенхэм - Шахтер: смотреть онлайн LIVE видеотрансляция

Александр Приходько - UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Второй день подряд в Лондоне проходят матчи в поддержку Украины. В субботу на "Стэмфорд Бридж" сыграли команды Шевченко и Зинченко, а в воскресенье на "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" состоится игра между "Тоттенхэмом" и "Шахтером". Эта игра будет особенной для Андрея Пятова, ведь станет для него последней в свитере донецкого клуба: после этой встречи легендарный голкипер официально завершит с активными выступлениями.

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Благотворительный матч
6 августа. Начало в 16:00
"Тоттенхэм" - "Шахтер"
Трансляция - Xsport

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) смотреть футбол онлайн
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