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Экс-форвард Ворсклы присоединился к Колосу
Ковалевский клуб подписал Рангела
Фото: пресслужби ФК "Колос"
"Колос" продолжает трансферную кампанию. Очередным новичком стал Лукас Рангел.
Форвард имеет опыт выступлений в Украине, ведь в сезоне 2021/2022 играл за полтавскую "Ворсклу". Бразилец в марте прошлого года
В составе "Риги" в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 5 голов. Всего за карьеру форвард провел 198 поединков, в которых отметился 55-ю голами и 14-ю ассистами.
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