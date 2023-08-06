Экс-форвард Ворсклы присоединился к Колосу

"Колос" продолжает трансферную кампанию. Очередным новичком стал Лукас Рангел.

Форвард имеет опыт выступлений в Украине, ведь в сезоне 2021/2022 играл за полтавскую "Ворсклу". Бразилец в марте прошлого года присоединился на правах аренды к азербайджанскому "Сабаху", а по окончании — перешел в латвийскую "Ригу". К ковалевскому клубу нападающий перешел свободным агентом. Детали контракта не разглашаются.

В составе "Риги" в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 5 голов. Всего за карьеру форвард провел 198 поединков, в которых отметился 55-ю голами и 14-ю ассистами.