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Стоя с аплодисментами. Пятов провел свой последний матч в игровой карьере
В последние свои 16 минут против "Тоттенхэма" Андрей не пропустил
Getty Images / Global Images Ukraine
В Лондоне проходит
В стартовом составе "горняков" на эту игру вышел Андрей Пятов. В итоге 39-летний голкипер провел на поле 16 минут. После чего главный тренер украинской команды Патрик ван Леувен провел символическую замену, заменив опытного вратаря на Дмитрия Ризныка.
Это был последний матч в игровой карьере Пятова. С Андреем красиво простились, сделав ему коридор почета. А болельщики на стадионе, стоя аплодисментами, провожали Андрея.
Покидая газон "Тоттенхэм Готспур Стедиум" Пятов передал капитанскую повязку Николаю Матвиенко.
Всего в качестве игрока Пятов провел 528 поединков на взрослом уровне, из них 241 – сухой.
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