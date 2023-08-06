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Стоя с аплодисментами. Пятов провел свой последний матч в игровой карьере

Премьер-лига
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В последние свои 16 минут против "Тоттенхэма" Андрей не пропустил

Стоя с аплодисментами. Пятов провел свой последний матч в игровой карьере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Лондоне проходит товарищеский поединок между "Тоттенхэмом" и донецким "Шахтером".

В стартовом составе "горняков" на эту игру вышел Андрей Пятов. В итоге 39-летний голкипер провел на поле 16 минут. После чего главный тренер украинской команды Патрик ван Леувен провел символическую замену, заменив опытного вратаря на Дмитрия Ризныка.

Это был последний матч в игровой карьере Пятова. С Андреем красиво простились, сделав ему коридор почета. А болельщики на стадионе, стоя аплодисментами, провожали Андрея.

Покидая газон "Тоттенхэм Готспур Стедиум" Пятов передал капитанскую повязку Николаю Матвиенко.

Всего в качестве игрока Пятов провел 528 поединков на взрослом уровне, из них 241 – сухой.

Стоя с аплодисментами. Пятов провел свой последний матч в игровой карьере - изображение 1
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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Комментарии (1)
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Brian Cohen (Дніпро)
06.08.2023 в 17:06
Майстер.
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