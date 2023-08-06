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Зоря - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{Заря} - {Кривбасс} ⚽ {06.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украины} на UA-Футбол
Фото: Youtube-канал ФК "Зоря"
"Заря" в первом туре текущего сезона уступила "Руху" хоть открыла счет во встрече. "Кривбасс" также пока без очков: криворожцы потерпели поражение от "Александрии" в игре, после которой Юрий Вернидуб много говорил о судьях. В прошлом сезоне "Кривбасс" набрал четыре очка в очных матчах, но выше в таблице финишировала именно "Заря". Как будет в текущем чемпионате?
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Чемпионат Украины. 2-й тур
6 августа. Начало в 17:00
"Заря" - "Кривбасс"
Трансляция - "УНИАН" и Footballhub
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