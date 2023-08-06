Зоря - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Заря" в первом туре текущего сезона уступила "Руху" хоть открыла счет во встрече. "Кривбасс" также пока без очков: криворожцы потерпели поражение от "Александрии" в игре, после которой Юрий Вернидуб много говорил о судьях. В прошлом сезоне "Кривбасс" набрал четыре очка в очных матчах, но выше в таблице финишировала именно "Заря". Как будет в текущем чемпионате?

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Чемпионат Украины. 2-й тур

6 августа. Начало в 17:00

"Заря" - "Кривбасс"

Трансляция - "УНИАН" и Footballhub