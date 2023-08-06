День сурка. Заря - Кривбасс 1:3

Итак, второй тур УПЛ, матч "Заря" - "Кривбасс". Родная и любимая лига вернулась и постепенно набирает обороты. Сказано это совершенно без сарказма, потому что как бы там ни было, но было бы скучно без наших иногда скучных, иногда интересных матчей, судейских и не только скандалов, и прочих интриг и расследований. Все-таки, каким бы не был наш футбол, но без него точно бы было намного скучнее.

Но, непосредственно к игре. И "Заря" и "Кривбасс" в первом туре проиграли. Луганчане – "Руху", криворожцы – в скандально-судейском поединке "Александрии". Посему, в отчетном поединке, чтобы не прослыть уж откровенно стартовыми лузерами и не отвечать на немые вопросы своих болельщиков, обеим командам нужно было брать очки, а еще лучше – побеждать.

Из интересного в составе "Зари" - можно сказать, что сложившиеся атакующая тройка Антюх, Алиференко, Русин. Также вышел в старте "динамовец" Волошин. Новички Боль, Бугай и Мичин остались в запасе, а вот Яцыка после прошлого матча не оказалось даже в заявке. Как и Герреро, который все еще продолжает восстанавливаться после травмы.

Вернидуб, ясно, что не от хорошей атакующей жизни, отрядил на острие атаки Кожушко, в то время как Дебелко присел на лавку. Оборона у криворожцев без особых изменений, а вот из интересного – выход в старте Илича и Бизиманы, которые присоединились к команде только летом. В первом туре они уже появлялись на замену, и видимо, смогли убедить тренера.

Начала "Заря" довольно активно, и почти сразу же повела в счете. Уже на 3-ей минуте Волошин оказался в штрафной соперника, почувствовал контакт сзади от Бизиманы и рухнул на газон. Контакт там был, но и Викентий падал красиво. Судья свистнул, Антюх спокойно реализовал "точку" – 1:0 уже на 4-й минуте матча.

А вот криворожцы очень долго вкатывались. После пропущенного у команды все валилось, вернее, ничего не получалось организовать в атаке. "Заря" же уверенно катала, время от времени наведываясь во владения Клищука, создавая если не моменты, но интересные подходы, которые организовывали Русин и Антюх.

Игра катилась к перерыву, и казалось, что ничто не изменит положение вещей, но в самой концовке тайма все перевернулось. "Кривбасс" заработал угловой, после которого мяч заметался по штрафной, после удара угодил в штангу и снова был вынесен за пределы поля. Вернидуб, как он это может, запрессинговал судью, требовал пенальти, ВАР, но после консультаций с видеопомощником Балакин показал на угловой. Чтобы уже в следующем эпизоде поставить на точку. Антюх после подачи с угла поля руками откровенно придерживал кого-то из соперника и Балакин поставил точку. С одной стороны, показалось, что Балакин купился на прессинг Вернидуба перед этим, тем более что таких пенальти в любом матче можно насобирать до десятка, однако с другой – в концовке поединка судья поставил еще одну аналогичную точку, и снова в пользу "Кривбасса", то есть был последовательным.

В любом случае, Лунев пенальти забил и команды ушли на перерыв при равном счете.

А вот после перерыва игра развернулась в обратную сторону, не в пользу луганчан. "Заря" просела, в первую очередь, кажется что функционально, и второй тайм уже остался за гостями.

Сначала на 57-й минуте Приходько забил второй гол, хотя тут все сделал Дибанго, который вошел с фланга, на лицевой дернул защитника и откатил под удар Климу.

Играть еще было целый тайм, но "Заря" не производила никакого впечатления. Пресно, устало, и как-то обреченно – как луганчане собирались отыгрываться, было совершенно непонятно даже после замен от Лалатовича.

А после того, как вышедший на замену Гулько за 5 минут схватил две желтые карточки и отправился отдыхать, все стало окончательно ясно.

В итоге, криворожцы не реализовали еще один пенальти (анологичный фол, захват руками после углвоого), но Хомченовский дал в перекладину и уже в компенсированное время таки забили третий в контратаке – Дебелко взял на себя и все-таки затянул мяч в сетку.

3:1, победа "Кривбасса".

Конечно, можно много говорить о судействе, но не оно стало причиной поражения "Зари". Команда провела совершенно идентичный с первым туром матч – неплохой первый тайм, но просевший второй, когда соперник переворачивает игру. Такой себе День сурка протяженностью уже в два тура.

Функциональность, физика, либо какие другие причины на это влияют – пусть разбирается тренерский штаб, ведь для этого его и приглашали.

Ну а "Кривбасс" ничем особо не удивил, но выжал максимум из матча, тем более что это сделать ему позволил соперник.

2-й тур УПЛ, сезон 2023/24

6 августа, Киев, стадион "Левый берег"

Судья: Николай Балакин (Киевская область)

"Заря" (Луганск) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1:3

Голы: Антюх (4, пен.) – Лунев (43, пен.), Приходько (57), Дебелко (90+5)

Незабитый пенальти: Хомченовский (89, перекладина)

Предупреждения: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бизимана, Кожушко, Татарков

Удаление: Гулько (72, вторая желтая)

"Заря": Сапутин, Батагов, Снурницын (Гулько, 59), Вантух, Кирюханцев, Дришлюк (Нагнойный, 68), Мишнев, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Алиференко (Мичин, 59), Русин

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Татарков, 58), Бизимана (Приходько, 46), Задерака, Лунев (Дебелко, 86), Хомченовский, Кожушко (Вакулко, 77)